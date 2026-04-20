Retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan este doar începutul crizei politice. Cum premierul refuză să îşi dea demisia la cererea PSD, am putea avea în următoarea lună şi jumătate un guvern cu interimari în locul miniştrilor social-democraţi. Aici intervine aritmetica parlamentară. PNL, USR şi UDMR nu au suficiente voturi pentru a forma un guvern minoritar. Iar un PSD intrat în opoziţie are nevoie de voturile AUR pentru a dărâma Guvernul printr-o moţiune de cenzură.

PSD este pregătit să îşi retragă toţi miniştrii din Guvern dacă Ilie Bolojan nu va demisiona de la şefia Guvernului în 72 ore, potrivit surselor Observator. Premierul a anunţat deja că în acest scenariu va demite toţi prefecţii şi secretarii de stat social-democraţi. "În condițiile în care ai oameni care reprezintă guvernul, care îl critică pe premier atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Dacă PSD îşi va retrage miniştrii din Guvern, cabinetul Bolojan va rămâne unul cu puteri depline, iar premierul poate numi miniştri interimari de la celelalte partide din Coaliţie pentru o perioadă de 45 de zile. În final, însă, Ilie Bolojan va fi obligat să ceară un vot de încredere în Parlament, având în vedere că prin retragerea PSD, guvernul îşi va schimba structura politică. Social democraţii ar putea să depună, totuşi, o moţiune de cenzură pentru a încheia mult mai rapid mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. În acest caz, o moţiune iniţiată de PSD ar putea fi adoptată în Parlament cu voturile AUR şi ale aleşilor din alte partide suveraniste.

"Dacă te agăţi de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. În eventualitatea în care nu va înţelege, evident vom depune rapid o moţiune de cenzură", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD. PNL, USR și UDMR au anunțat deja că îl susțin pe Ilie Bolojan. PSD se bazează aşadar pe sprijinul AUR pentru moţiune. "Să sărim, aşa, când vrea PSD-ul, nu e în caracterul meu", a declarat George Simion, preşedintele AUR. "Dacă mă întrebaţi pe mine, nu cred că suntem foarte aproape de o moţiune de cenzură", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şeful statului vrea ca România să fie guvernată de o coaliţie pro-europeană. Variantele sunt însă limitate. PNL a anunţat deja că nu va relua alianţa cu PSD, după declanşarea crizei. Şi nici nu va accepta să îl înlocuiască pe Bolojan cu un alt liberal. "Asta ar însemna ca PNL să devină un breloc al PSD, ceea ce nu poate fi acceptat", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. Iar varianta unui guvern cu PSD în opoziţie este puţin probabilă. Un astfel de guvern are nevoie de 233 de voturi în parlament.,faţă de cele 181 de care dispun împreună PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale.

În aceste condiţii, noua coaliţie ar trebui să fie votată de parlamentarii suveranisti. Potrivit Constitutiei, presedintele poate dizolva Parlamentul dacă aleşii resping două propuneri de premier în termen de 60 zile. În acest caz, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate.

