Surse. Ciprian Ciucu: "PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi"

S-a încheiat ședința în care PSD a hotărât în proporţie de 97,7% retragerea sprijinului politic lui Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri PSD au luat această decizie. Sorin Grindeanu, preşedintele PSD a declarat că "va ţine cont de acest mandat al membrilor partidului" şi "va acţiona în zilele următoare".

de Bianca Iacob

la 20.04.2026 , 20:22
Surse. Ciprian Ciucu: "PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi" Surse. Ciprian Ciucu: "PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi" - Hepta

Președintele Nicușor Dan a transmis că nu crede că suntem foarte aproape de o moțiune de cenzură și că încă are încredere în Bolojan ca persoană, dar problema este dacă mai poate să strângă o majoritate.

Iar UDMR transmite că nu va face parte dintr-un guvern minoritar instalat cu voturile AUR. 

În paralel, PNL are propia şedinţă, la care este prezent şi Ilie Bolojan.

Conform surselor Observator, primarul Ciprian Ciucu a explicat, în discursul său, că "PSD şi-a săpat singur propria groapă şi vrea să ne ia şi pe noi".

"PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și noi suntem un partid clasic, ne paște acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influența viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conștiința împăcată că am luat decizia corectă să ducem generația mai departe", a declarat Ciucu, potrivit surselor Observator.

"Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare. 2 opțiuni de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid", a mai declarat Ciprian Ciucu, potrivit surselor Observator.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
Credeţi că este nevoie de un alt Guvern?
Observator » Ştiri politice » Surse. Ciprian Ciucu: "PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi"
