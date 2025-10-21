Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării şi a comandanţilor militari: "Este o ruşine"

Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţă la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 11:07
Călin Georgescu Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării - Profimedia

Este vorba despre o fază preliminară a procesului, în cadrul căreia judecătorii urmează să decidă dacă îi menţin măsura controlului judiciar.

La ieşirea din sediul instanţei, fostul candidat la prezidenţiale a cerut demiterea ministrului Apărării, în contextul problemelor apărute la mobilizarea rezerviştilor.

"Am văzut şi eu, cum aţi văzut şi dumneavoastră, circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic - Statele Unite, au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional. De aceea, consider că ministrul Apărării Naţionale şi toţi comandanţii militari ai acestei acţiuni trebuie demişi imediat. Iar justiţia să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetenţa are efecte strategice negative", a declarat Georgescu, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

calin gerogescu
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Ştiri politice » Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării şi a comandanţilor militari: "Este o ruşine"