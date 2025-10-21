Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării şi a comandanţilor militari: "Este o ruşine"

Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţă la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Este vorba despre o fază preliminară a procesului, în cadrul căreia judecătorii urmează să decidă dacă îi menţin măsura controlului judiciar.

La ieşirea din sediul instanţei, fostul candidat la prezidenţiale a cerut demiterea ministrului Apărării, în contextul problemelor apărute la mobilizarea rezerviştilor.

"Am văzut şi eu, cum aţi văzut şi dumneavoastră, circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic - Statele Unite, au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional. De aceea, consider că ministrul Apărării Naţionale şi toţi comandanţii militari ai acestei acţiuni trebuie demişi imediat. Iar justiţia să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetenţa are efecte strategice negative", a declarat Georgescu, potrivit Agerpres.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

