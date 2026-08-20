Liderii celor patru partide au stabilit joi, în discuțiile de la Cotroceni, principalele condiții pentru adoptarea noii Legi a salarizării, potrivit unor surse politice. Decizia finală ar urma să fie luată luni, la ultima întâlnire cu Nicușor Dan, iar dacă va exista consens, proiectul ar trebui adoptat până vineri.

Ce au stabilit liderii coaliției la Cotroceni. SURSE: Decizia finală privind Legea salarizării, luată luni - Profimedia

Potrivit surselor, înțelegerea de la Cotroceni este ca o eventuală Lege a salarizării să fie asumată de toate cele patru partide. Toate ar urma să figureze ca inițiatoare ale proiectului.

Dacă nu va exista consens, niciunul dintre cele patru partide nu va veni separat cu propria variantă de lege, susțin sursele politice.

Întâlnire la Cotroceni pe tema salariilor și a jaloanelor PNRR

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Președintele Nicușor Dan i-a convocat joi, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta coaliție, pentru discuții privind stadiul proiectelor asumate prin PNRR, care trebuie finalizate până la 31 august 2026. La întâlnire au participat și miniștrii interimari Alexandru Nazare, de la Finanțe, și Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene.

Înaintea reuniunii, Dragoș Pîslaru a avertizat că oficialii europeni le-au transmis autorităților de la București că o creștere prea mare a bugetului de salarii din sectorul public ar putea genera dezechilibre și ar putea afecta inclusiv ratingul de țară. În același timp, o astfel de majorare risca să ducă la neîndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma salarizării.

Decizia finală privind Legea salarizării, așteptată luni

Luni ar urma să aibă loc ultima întâlnire dintre Nicușor Dan și liderii partidelor pe această temă, potrivit surselor. Dacă va exista o variantă acceptată de toți, aceasta ar trebui adoptată până vineri.

Sursele politice spun că există însă și problema unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională. În acest scenariu, termenul de 31 august ar putea fi depășit, în condițiile în care o decizie a CCR ar putea dura chiar și o lună și ar putea fi urmată de retrimiterea proiectului în Parlament.

Potrivit surselor, într-o astfel de situație, Comisia ar considera inițial jalonul neîndeplinit. Dacă legea va intra însă în vigoare până în octombrie, România ar urma să suporte o penalizare de aproximativ 20 de milioane de euro, însă jalonul ar fi considerat îndeplinit, iar banii ar urma să fie acordați.

Două legi ar urma să fie adoptate la pachet

Potrivit surselor, în discuțiile de la Cotroceni s-a stabilit și varianta unor măsuri compensatorii. Dacă va exista consens, ar urma să fie adoptate la pachet două legi: Legea salarizării și un al doilea act normativ care să conțină măsurile fiscale compensatorii.

Proiectul aflat în discuție este construit pe un buget de aproximativ 12 miliarde de lei, potrivit surselor. Sănătatea și Educația reprezintă împreună peste jumătate din această sumă.

Alte aproximativ 4 miliarde de lei ar urma să fie asigurate prin măsurile compensatorii discutate de lideri.

Peste 70% dintre bugetari ar putea primi salarii mai mari

Cele aproximativ 4 miliarde de lei ar urma să fie folosite pentru echilibrarea veniturilor între familiile ocupaționale, susțin sursele politice.

În această variantă, peste 70% dintre bugetari ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în timp ce veniturile celorlalți angajați de la stat ar rămâne înghețate.

Noua formulă ar veni însă atât cu avantaje, cât și cu dezavantaje pentru diferite categorii de angajați. Potrivit surselor, gărzile efectuate în weekend ar urma, de exemplu, să fie plătite cu 30% mai mult.

Surse: Nu vor fi majorate taxele

Una dintre condițiile discutate la Cotroceni este ca măsurile necesare pentru echilibrarea bugetului să nu presupună creșteri de taxe. Potrivit surselor, s-a stabilit în mod expres că nu vor exista majorări de taxe, iar compensarea ar urma să fie făcută prin reduceri de cheltuieli.

Forma finală a pachetului va depinde însă de discuția de luni. Dacă cele patru partide ajung la o variantă comună, cele două legi ar urma să fie promovate împreună. În lipsa consensului, niciuna dintre formațiuni nu ar urma să înainteze separat propria variantă de Lege a salarizării.