A început lupta pentru cea mai importantă şi votată funcţie publică după cea a preşedintelui - cea de primar general. Tot acest rol de la Primăria Capitalei a dat şi doi preşedinţi până acum, astfel că bătălia între cei 10 candidaţi care şi-au exprimat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală se anunţă una extrem de dură.

"Candidez pentru că îmi doresc să fac lucruri pentru acest oraş, pentru că alături de echipa din USR avem un proiect bun pentru Capitală", a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă şi-a început cariera în mediul privat, iar, ulterior, a devenit activist civic. Experienţa l-a adus în 2016 în Guvernul condus de Dacian Cioloș. A fost consilier de stat pe infrastructura de transport la Cancelaria premierului.

Tot din 2016 a candidat pe listele USR și a ajuns deputat de Timiș.

Acum candidează pentru Primăria Capitalei din partea USR. Va fi un continuator al proiectelor lui Nicuşor Dan, declară candidatul.

Cătălin Drulă: "Cred că trebuie să continuăm pe drumul onest pe care a început Nicuşor Dan în ultimii ani."

Alessandra Stoicescu: Vă bazaţi pe electoratul lui Nicuşor Dan şi pe imaginea lui Nicuşor Dan, de asta v-aţi pus şi sloganul care conţine cuvântul onest pe care l-a folosit Nicuşor Dan în campanie şi Nicuşor Dan?Adică vă prezentaţi Bucureştenilor drept continuatorul lui Nicuşor Dan punct?

Cătălin Drulă: "Nu, aici există o echipă pe care am format-o cu Nicuşor Dan începând cu prima sa candidatură din 2012, am fost volunar...nu eram în politică în acea candidatură independentă."

Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul de lansare al candidatului USR la Primăria Capitalei. O premieră, de altfel, pentru România şi pentru un preşedinte.

Reporter: Este posibil ca un preşedinte apolitic să susţină politic un candidat la primărie în condiţiile în care l-a dat şi afară din partid?

Nicuşor Dan: "Nu ştiu despre ce ţară şi candidat vorbiţi. Am venit la un eveniment al USR Bucureşti, am fost invitat, am transmis un mesaj despre Bucureşti şi asta e tot."

Cătălin Drulă a fost ministru al Transporturilor timp de nouă luni între 2020 şi 2021 şi a făcut parte din guvernele Orban şi Cîţu.

"Am gestionat un buget mare, mai mare sau similar cu cel al Capitalei plus cele şase sectoare. Am făcut PNRR-ul de 7,5 miliarde de euro al României, un succes, nu există PNRR aşa mare în niciun stat european. Am stat drept în faţa mafiei sindicale de la metrou...e destul de celebră", a spus candidatul USR.

Printre proiectele propuse de Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei se numără şi implementarea referendumului iniţiat de Nicuşor Dan prin care primăriile de sector îşi pierd autonomia bugetară. Candidatul nu exclude nici ideea desfiinţării sectoarelor.

"Votat cu 70%, am aşteptat după guvern să-l implementeze şi văzând că nu se întâmplă am pus eu lege în Parlament. Referendumul pe urbanism trebuie implenetat în codul urbanismului. Apoi să discutăm despre proiectele mari: eu vreau să aducem metroul la Capitală, să-l fuzionăm cu STB-ul, să avem un transport public integrat", a mai declarat Drulă.

Cătălin Drulă ia, de asemenea, în considerare, ca în Bucureşti şi Ilfov să fie o singură primărie şi susţine preluarea Metrorex şi a CET-urilor de la Elcen de către Primăria Capitalei.

Nu mai puţin de 10 candidaţi şi-au anunţat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală.

Cel mai nou sondaj de opinie, ARA Public Opinion, îl plasează pe Cătălin Drulă pe locul 3 în intenţia de vot cu 19%, după Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu.

