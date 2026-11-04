Numărăm pagubele după trecerea ciclonului pe care meteorologii l-au botezat Agneta. La Craiova, şapte maşini au fost distruse de copaci uriaşi rupţi de vânt, iar pe litoral furtuna de cod roşu a distrus plajele în mai multe staţiuni.

Proprietarii celor şapte automobile distruse la Craiova s-au ales cu pagube de mii de lei - parbrize sparte, uşi şi plafoane îndoite. Maşinile au fost zdrobite în parcarea unui bloc de arborii care puteau să facă moarte de om.

Copacii prăbuşiţi peste maşini, reclamaţi de patru ori la autorităţi

"Se putea întâmpla, nah, să te urci în maşină să stai de vorbă sau până se încălzeşte motorul să se fi întâmplat tocmai atuncea", a spus un localnic.

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Proprietarii maşinilor distruse ar putea cere despăgubiri în instanţă

Reprezentanţii primăriei susţin, însă, că nu era cazul să taie copacii care s-au prăbuşit. Proprietarii maşinilor distruse nu asigurări casco. Dacă vor să fie despăgubiţi, trebuie să dea primăria în judecată.

"Pe 13 octombrie, mi-au trimis ei înştiinţare că vin să rezolve toate... Cu toaletare, cu tăiatul pomilor uscaţi. Au venit cum se vede... Nu s-au prezentat. Au zis că au de lucru în centru, la târgul de Crăciun", a explicat Ion Poenaru, preşedintele asociaţiei de proprietari.

Dezastru şi pe litoral. Torenţii au săpat şanţuri de aproape un metru pe plaje

Pe litoral a fost dezastru. Puhoaiele adunate pe faleza din Năvodari au ajuns pe plajă şi au umplut-o de şanţuri - multe au aproape un metru adâncime.

"Nici măcar nu poţi să treci! Atât de multă apă! Cred că sistemul de drenaj nu funcţionează deloc!", a subliniat un turist.

Apele Române dau vina pe sistemele de colectare pentru apele pluviale, învinse de cantităţile record de ploaie. Probleme asemănătoare şi pe plajele din Eforie Nord şi Vama Veche. Meteorologii anunţă că scăpăm de ploi, dar urmează un val de aer rece venit din nordul continentului. În weekend ne aşteptăm la temperaturi de până la minus 8 grade Celsius.