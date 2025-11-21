Cine este Dan Trifu, candidat independent pentru Primăria Capitalei

Dan Trifu candidează ca independent la Primăria Capitalei. Este cunoscut pentru implicarea sa în cauze civice și de mediu, activând de ani de zile în spațiul public prin diverse inițiative locale.

Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, are 66 de ani și locuiește în București. A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații și a lucrat în diverse domenii tehnice, inclusiv la Căile Ferate și la metrou.

Activitate profesională

După 1993 a înființat o firmă privată, iar în 1997 s-a implicat pentru prima dată în activism civic, opunându-se tăierii unor copaci din parcul de lângă Palatul Copiilor.

Este președinte al Fundației Eco-Civica și susține că a fost implicat în peste 300 de procese legate de protejarea mediului, patrimoniului și urbanismului în București și alte orașe din țară. Potrivit declarațiilor sale, acțiunile fundației au dus la salvarea a peste 700 de hectare de spații verzi în București și alte orașe.

Acesta mai declară că a fost implicat în modificarea mai multor legi relevante pentru urbanism și mediu, printre care OUG 114/2007 și Legea 24/2007 a spațiilor verzi.

A participat în comisii locale de mediu și urbanism și în grupuri de lucru legislative.

Susține că și-a descoperit vocația în activismul civic și candidează la Primăria Capitalei pentru a apăra dreptul cetățenilor la un oraș pentru oameni.

Planul lui Dan Trifu pentru Capitală

Dan Trifu propune un plan axat pe protecția mediului, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice. Printre priorități se numără extinderea spațiilor verzi, reducerea poluării, reabilitarea rețelei de termoficare, consolidarea clădirilor cu risc seismic, un transport public mai eficient și investiții în sănătate, educație și servicii sociale, pe care le-a inclus în sumarul de pe site-ul său, după cum urmează:

I. Un oraș în care poți respira

Mediu & spații verzi: reabilităm și extindem spațiile verzi, Centură Verde, protejăm Pădurea Băneasa, punem în valoare Dâmbovița și salba de lacuri Colentina; Registrul spațiilor verzi și sancțiuni reale pentru tăieri ilegale.

Mediu curat: controlul prafului pe șantiere, reducerea emisiilor CET‑urilor, colectare pe 5 fracții, mai multe cișmele și toalete publice decente.

Sănătate: spitale PMB modernizate și bine administrate, aparatură de ultimă generație, respectarea ISU și monitorizarea indicatorilor de sănătate legați de poluare.

Utilități: reabilităm anual 100 km rețea principală + 100 km secundară pentru apă caldă/căldură; extindem apa‑canal; 700 km conducte principale reabilitate în 5 ani.

Urbanism & patrimoniu: finalizăm PUG, oprim abuzurile urbanistice, mutăm cablurile în subteran, reguli pentru publicitate, consolidăm clădiri de patrimoniu și protejăm țesutul urban.

Risc seismic: accelerăm consolidările, asigurăm locuințe pentru relocare, scurtăm durata lucrărilor.

Sport & piețe: recuperăm baze sportive degradate, finalizăm Patinoarul Flamaropol, mai multe bazine de înot; reconfigurăm piețele și dotăm marile piețe cu laboratoare de testare.

Primărie performantă: acte la timp, buget etapizat + fonduri nerambursabile, birou de mediere și asistență juridică pentru cetățeni.

II. Un oraș în care te poți mișca ușor

Infrastructură rutieră: punem în siguranță poduri/pasaje, asfalt durabil, piste de biciclete integrate, parcări la capetele magistralelor; finalizăm Centura și Autostrada de Centură, Prelungirea Ghencea.

Transport public: flotă nouă STB, culoare dedicate, reabilitare tramvaie și stații, informare în timp real, sancțiuni pentru vandalism.

Rail & smart traffic: sprijin pentru metrou; Centura Feroviară și folosirea rețelei CFR în oraș; semaforizare inteligentă.

III. București, etalon în educație, cultură și social

Educație: calitate în toate școlile, mobilitate școlară bine gestionată, formare și stimulente pentru profesori, reducerea abandonului.

Cultură: evenimente pentru toate vârstele, clădiri și spații culturale reabilitate.

Social & incluziune: menținem ajutoarele, accesibilitate reală în instituții și transport, încurajăm angajarea persoanelor cu dizabilități, centre decente pentru copii/seniori/persoane abuzate, program anti‑violență împotriva femeilor.

Investiții: tratament egal pentru investitori, facilități în zone mai puțin atractive, planificare corectă a utilităților și transportului.

