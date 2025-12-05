Sondaj ARA: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, în lupta pentru Capitală

Daniel Băluţă (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt indicați drept primii doi candidați în cursa pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj ARA realizat la comanda Antena 3 CNN.

Topul candidaţilor în funţie de intenţia de vot este următorul: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, Anca Alexandrescu - 18%, alt candidat - 12%.

Procentele au fost stabilitet doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenţi care declară că vor merge sigur la vot. Dintre aceştia, 17% nu sunt încă hotărâţi cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

Sondajul a fost realizat de ARA, la comanda Antena 3 CNN, în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie, pe un eşantion de 1082 persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia totală în vârstă de peste 18 ani rezidentă în Municipiul Bucureşti, conform ultimelor date INS. Persoanele intervievate au fost selectate prin metoda Random Digit Dialing. • Datele au fost culese prin metoda CATI. Marja de eşantionare este +/- 3%.

Ordinea candidaţilor pe buletinul de vot

Biroul Electoral Municipal a tras la sorţi ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, la alegerile pentru primăria Capitalei, va fi pe poziția 1 la alegerile din 7 decembrie.

Pe poziţia a doua este Daniel Băluță, pe poziţia a treia, George Burcea, şi Ciprian Ciucu pe patru. Ana Ciceală va ocupa poziţia cinci, Liviu Gheorghe Florea, pe şase. Şapte va fi Gheorghe Macovei, opt, Oana Crețu, nouă, Mihai Leancă, 10, Rareș Lazăr. Independenta susţinută de AUR Anca Alexandrescu pe 11. Dan Trifu va fi pe 12, Orlando Teodorovici pe 13, Gheorghe Neţoiu, pe 14, Vlad Gheorghe, pe 15, Megrota Angela, pe 16. Tițian Filip, pe 17.

Campania se încheie pe 6 decembrie, la ora 7 dimineaţa. Până atunci, candidații la Primăria București vor putea desfășura activități de promovare electorală, în condițiile legii, respectând regulile privind afișajul, publicitatea și finanțarea campaniei. Votarea din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

