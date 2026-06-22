Cine este Diana Morar, propusă vicepremier în Guvernul Veştea

Diana-Olivia Morar, fost deputat PNL şi avocat de profesie, a fost propusă pentru funcţia de vicepremier independent în cabinetul premierului desemnat Adrian Veştea.

Diana-Olivia Morar, în vârstă de 47 de ani, a fost propusă pentru funcţia de vicepremier independent în cabinetul premierului desemnat Adrian Veştea. Nominalizarea sa are loc într-un moment de tensiuni politice, în special în interiorul Partidului Naţional Liberal, de unde aceasta a plecat în 2024. În noua formulă guvernamentală, Morar este prezentată drept o figură cu profil tehnic şi juridic, parte a unei echipe orientate spre stabilitate şi absorbţia fondurilor europene.

Parcurs politic şi profesional

Originară din localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, Diana Morar este avocat de profesie şi a fost aleasă deputat în legislatura 2020–2024 pe listele PNL. În octombrie 2024, a părăsit partidul şi s-a alăturat formaţiunii Forţa Dreptei, unde a devenit preşedinta organizaţiei judeţene.

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Experienţa sa juridică a fost valorificată şi în afara activităţii parlamentare, fiind implicată în echipa juridică şi staff-ul electoral al candidatului independent Nicuşor Dan în campania prezidenţială din 2025. Anterior, între 2020 şi 2021, a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

În plan academic, în 2023, la şapte ani de la înscriere, a solicitat retragerea de la studiile doctorale urmate la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Activitatea parlamentară şi iniţiative legislative

În Parlament, Diana Morar a fost secretar al Comisiei Juridice şi membră a Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane. Din totalul de 144 de iniţiative legislative depuse, 67 au fost promulgate.

Printre proiectele promovate se numără o lege privind onorariile avocaţilor, care limitează posibilitatea instanţelor de a reduce aceste sume din oficiu, precum şi o iniţiativă legislativă care prevede recuperarea de la condamnaţi a costurilor suportate de stat pentru aducerea în ţară a persoanelor care fug de executarea pedepselor. De asemenea, Morar s-a exprimat în favoarea utilizării controlate a inteligenţei artificiale în justiţie, susţinând menţinerea deciziei finale la nivel uman.

Potrivit declaraţiilor de avere şi investigaţiilor media, Diana Morar deţine, individual sau în coproprietate, 19 clădiri şi 13 terenuri, fiind menţionată drept unul dintre parlamentarii cu un portofoliu imobiliar extins. În anul 2020, aceasta a donat Partidului Naţional Liberal suma de 27.000 de euro.