Cine este Florea Liviu Gheorghe, candidatul PNŢMM pentru Primăria Capitalei

Floarea Liviu Gheorghe este secretarul general al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache (PNȚMM), o formațiune care se prezintă ca fiind de centru și care susține valori creștine, dreptatea socială și revenirea la monarhia constituțională ca formă de guvernare

Liviu-Gheorghe Floarea, secretarul general al PNȚMM, și-a anunțat pe 15 noiembrie candidatura la Primăria Capitalei. Promite un București curat, frumos și demn, orientat spre civilizație și aliniat standardelor marilor capitale europene.

CV, educație, funcții ocupate

Este membru al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache din 2004. La alegerile europarlamentare din 2007, a candidat pe listele PNȚCD. La alegerile locale din 2008, a candidat pentru funcțiile de consilier local în Sector 2 și consilier general în cadrul CGMB, tot din partea PNȚCD. La alegerile parlamentare din 2020, a candidat la Camera Deputaților pe lista PNȚMM, în circumscripția București. La alegerile parlamentare din 2024, a candidat pentru Camera Deputaților pe lista comună PNȚMM-FD (Forța Dreptei)-PMP, în județul Giurgiu.

Liviu Gheorghe Floarea are 55 de ani, este absolvent al Universității din Pitești, unde a urmat cursurile Facultății de Inginerie și ulterior a obținut o diplomă de master în Administrație Publică. A ocupat funcții de director în companii precum Omniasig Vienna Insurance Group, Unita Vienna Insurance Group, ARDAF Asigurări / Generali România, PSG Insurance Broker, Claims Management Network.

Susține că are cunoștințe de limba engleză la nivel mediu. Se laudă cu 20 de ani de activism în PNȚMM și, ca mesaj politic, susține renașterea național-țărănismului: "Românii au pierdut multe șanse și oportunități de a fi recunoscuți la adevăratul lor potențial. Am încredințarea că doar politici creștin-democrate, cu nuanțele sale conservatoare, cu care PNȚMM vine din istoria sa de aproape 200 de ani, pot să redea românilor șansele pierdute. Doar împreună, noi, militanții PNȚMM și cetățenii României, avem forța de a reveni acolo unde clasa politică interbelică ridicase România! Avem forța să readucem Monarhia la conducerea țării și să reclădim o clasă politică reală, cu calitățile morale, erudiția și priceperea de a face bine românilor și României!", a declarat el, potrivit CV-ului publicat online.

Ce proiect are pentru Bucureşti

Liviu Gheorghe Floarea a declarat că vrea "un București igienic, estetic și monumental. Un oraș în care oamenii să simtă demnitate, nu resemnare". Spune că vrea un București curat și funcțional; un oraș frumos, care își respectă identitatea; un oraș pregătit pentru competiția cu marile capitale europene, dar nu a anunţat şi cum îşi propune să realizeze aceste lucruri.

