Cine este Mihai Lasca, deputatul exclus din AUR care candidează din partea PPPR la Primăria Capitalei

Cine este Mihai Lasca, deputatul exclus din AUR care candidează la Primăria Capitalei

Înainte de a ajunge în Camera Deputaților, acesta declară că a activat în sectorul privat, unde a ocupat funcții de administrator și jurist. În februarie 2021 a fost exclus din partidul AUR. În septembrie 2023 a devenit președinte al partidului PPR - Patrioții Poporului Român.

Studii și carieră

Este licențiat în Științe Juridice, specializarea Drept, la Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad. A absolvit un curs de tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces la Sectra SRL și un alt curs de agent de securitate la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj. Studiile liceale le-a urmat la Grupul Școlar "Roman Ciorogariu" din Oradea.

Acesta susţine că vorbește limba franceză la nivel independent (B2) și are cunoștințe de bază de limba engleză (A1). Printre competențele personale pe care le-a scris în CV se numără capacitatea de adaptare, spiritul de echipă, loialitatea și abilitățile de organizare.

Între 2017 și decembrie 2020, a fost administratorul SC Grande Guard Legion SRL, unde declară că s-a ocupat de planificarea, organizarea lucrărilor și activităților, precum și de gestionarea formalităților legale ale societății. În perioada 2006–2008 a fost jurist la SC Locauto SRL.

Procese penale

În iunie 2021, Mihai Lasca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității, pentru infracțiunea de loviri și alte violențe.

Ulterior, în octombrie 2024, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat. Instanța supremă a motivat achitarea prin faptul că "fapta nu este prevăzută de legea penală".

Anterior, în 2018, un alt dosar DIICOT, legat de acuzații privind fraude bancare, fusese clasat din lipsă de probe.

În martie 2022, Mihai Lasca a anunțat că a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva procurorului care a instrumentat dosarul privind grupul infracțional, invocând represiune nedreaptă.

