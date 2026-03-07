Ziua femeii se sărbătoreşte un weekend întreg în acest an. Câmpuri întregi de flori s-au mutat pe trotuarele din marile oraşe. Cele mai căutate sunt zambilele şi lalelele. Sunt flori de sezon, dar au şi cele mai accesibile preţuri.

"Mergem pe variantele cu lalele, zambiluțe, de exemplu acest buchețel frumos.", spune o florăreasă.

Nimeni nu se duce acasă sau într-o vizită în aceste zile fără să ofere măcar o floare.

Cele mai căutate rămân zambilele și lalelele, poate și datorită prețului scăzut. 15 lei zambila și 10 lei firul de lalea, dar, știți cum se spune, cu o floare nu se face primăvară. Totuși, cu un buchet s-ar putea. Domnii mai generoși scot din buzunar aproape 200 de lei pentru un astfel de aranjament cu flori de primăvară. Avem aici mai multe zambile, frezii, dar și lalele. Odată adus în casă, pur și simplu miroase a primăvară.

Cuceriți de culoare și miros, oamenii se uită totuși atent la preț.

"Fiind studentă, există buget și e foarte strâns", spune o studentă.

"Anul ăsta, fiind bugetul puțin mai strâns, cred că numai flori, dar sigur ieșim pe undeva să mâncăm ceva, să ne relaxăm", spune un bărbat.

"Mâine îi iau, sigur, nici nu se pune problema. În fiecare an, de la început. Au trecut 40 de ani", spune un bărbat despre florile pe care le cumpără soției.

"Anul acesta se pare că nu prea sunt vânzări mari, dar sperăm ca mâine să rămânem fără flori", spune Carmen Maria Stoica, florist.

Alții nu se mai uită la bani și dau din tot sufletul.

"Pentru bunica și mătușa. Două buchete de trandafiri. Nu contează bugetul, pentru părinți nu contează", spune un client.

"Pentru mama-soacră, flori de primăvară. I le duc astăzi. Tot timpul dăruim cu drag. Mâine merg cu cel mic și îi cumpărăm soției un buchet", spune un bărbat.

Și trotuarele sunt pline de flori.

"Freziile sunt la 30-35 de lei, trandafirii la 15 lei. Avem ghivece de lalele cu 25 de lei. Zambile avem la ghiveci, la 15 lei, iar laleaua la 20", spune o florăreasă.

"Pentru soție, noră și fată. Am dat 20 de lei. E un preț convenabil, nu e nici prea scump, nici prea ieftin", spune un bărbat.

Vânzările de flori în România sunt estimate la peste 40 de milioane de euro în perioada 1- 8 martie.

