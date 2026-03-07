Premierul Ilie Bolojan anunță că România face tot posibilul ca românii din Orientul Mijlociu să revină acasă în siguranță, prin organizarea unor zboruri suplimentare.

Bolojan a anunţat noi zboruri pentru românii blocați în Orientul Mijlociu: "Facem tot ce e posibil" - arhivă

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seară că autoritățile lucrează intens pentru organizarea unor noi curse care să permită românilor din Orientul Mijlociu să revină în țară în siguranță, potrivit Mediafax.

El a precizat că la începutul săptămânii viitoare sunt planificate două zboruri prin Oman, iar Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de curse comerciale către București, în funcție de condițiile de securitate.

Totodată, premierul român a declarat că echipele de asistență consulară au fost suplimentate.

Articolul continuă după reclamă

"Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând", a transmis Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Premierul a explicat că Guvernul României tratează, în această perioadă, cu prioritate situația cetățenilor rămași în zonele de conflict din Orientul Mijlociu.

"Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români. Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman", a adăugat Ilie Bolojan.

El a spus că România continuă colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru a facilita îmbarcarea cetățenilor români pe zborurile organizate de acestea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Zborurile de evacuare susţinute din bugetul public şi din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm şi pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetăţenii să poată reveni în ţară", a precizat Bolojan.

Premierul a explicat, de asemenea, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat că, începând de săptămâna viitoare, vor crește numărul de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate.

În paralel, au fost introduse cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin agenții de turism.

"Echipele de asistenţă consulară au fost suplimentate. Mulţumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor şi tuturor celor implicaţi în sprijinirea şi repatrierea românilor. Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând şi în condiţii sigure", a declarat Ilie Bolojan.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰