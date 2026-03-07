Teatrul pentru copii a depăşit stadiul decorului de carton şi a ajuns la muzică live, proiecţii 3D, costume strălucitoare şi zeci de actori care fac repetiţii câte o jumătate de an. După un astfel de efort a ajuns în faţa publicului şi musicalul "Charlie şi Fabrica de ciocolată" la Opera Comică pentru copii. Experienţa este cu adevărat unică: publicul poată să simtă, în sală, inclusiv mirosuri din fabrică. Am reuşit să tragem cu ochiul în culise iar acum, vă arătăm, în exclusivitate, cum se vede acest spectacol din spatele scenei.

De fiecare dată când vii la un spectacol, te gândești că în fața ta, pe scenă, preț de o oră, poate două, vei vedea artiștii preferați sau piesa de teatru preferată.

Dar nu veți ști niciodată că adevăratul spectacol e în spatele scenei, aici, în culise, unde o armată de oameni face posibilă magia.

De data aceasta magia se numește Charlie și Fabrica de ciocolată, cea mai recentă premieră a Operei Comice pentru Copii. Un musical de senzație, celebru în întreaga lume, inspirat de romanul lui Roald Dahl. Repetițiile au început acum o jumătate de an și mulți spun că au fost ca un cantonament.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: De când sunteți în teatru?

Dansator: Din 2017? Nu, azi. Ah, mintea mea funcționează în ritmul lui Willy. Astăzi sunt de la ora 9:30.

Sunt 120 de actori în distribuție, jumătate dintre ei copii.

"Acum trebuia să fim la școală. Dar ce poate fi mai tare decât să lipsești de la școală ca să joci într-o piesă?", spune un copil actor.

În spatele scenei mai sunt încă 70 de oameni care se ocupă de lumini, decor, cabluri, sunet, machiaj, coregrafie și de cele aproximativ 200 de costume.

"Totul e la foc continuu. Ca într-o uzină. Da, bine zis", spune o costumieră.

Chiar și cu 24 de ore înainte de premieră, încă se mai aud bormașini în teatru.

"Ce e cu decorul? Nu îl am pe tot. Încă se mai lucrează la decor? Da. Hai să îți arăt. Și mâine e premiera? Rămâne între noi chestia asta", spune Emil Pantelimon, regizor Charlie și Fabrica de Ciocolată.

"Intrăm într-o lume secretă, locul în care se face magia. Ceva ce nu veți putea vedea niciodată atunci când sunteți în sală, ca spectator", adaugă Emil Pantelimon.

Reporter: Astea sunt platforme în care sar copii de la 2 metri. Părinții lor știu?

Emil Pantelimon: O să vadă la premieră. Acestea sunt porțile care pe sus au ciocolata, că sus mai sunt niște motoare care se învârt.

Reporter: Ciocolata adevărată, sper.

"Asta e una dintre platformele din spectacol. Asta e alta platformă de spectacol. Wau! Aici e marea noastră magie de la Opera Comică", explică Emil Pantelimon.

"În momentul în care se deschide fabrica de ciocolată începe să intre în sală miros de ciocolată", mai spune Emil Pantelimon.

Când cortina se ridică și luminile se aprind pe scenă, în culise începe forfota. Fiecare știe exact ce are de făcut. O greșeală mică aici, în spate, poate să dea peste cap tot ce se întâmplă sub ochii spectatorilor. Mașiniștii primesc în cască semnalul atunci când trebuie să apese pe telecomandă ca să schimbe decorul.

Ori, ca să ridice în aer unul dintre actori.

"Nu știu dacă realizați, dar spectacolul este absolut peste tot, suntem undeva în spatele cortinei, aici cântă corul, nu știu dacă se aude bine, e zgomotul foarte mare, aici pare să fie un pic mai liniște, haideți, pentru că aici în spate e orchestra", spune Carmen Moise, reporter Observator.

Pe ei nu o să-i vedeți pe parcursul spectacolului, dar să știți că muzica pe care o auziți de aici vine dintr-o cameră bine izolată, colț cu magazia de costume, unde se mai schimbă, între scene, artiștii.

Charlie și Fabrica de Ciocolată se va juca în fiecare weekend din luna martie. În total, 16 spectacole care sunt deja sold out. La cererea publicului, musicalul se va juca și în luna septembrie, dar nici atunci nu mai sunt foarte multe bilete.

Carmen Moise Like M-am făcut jurnalist pentru că n-am putut să mă fac actriţă. Ştiu, sună şocant de sincer. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰