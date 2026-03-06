Ciucu: Se fac demersuri pentru "a cumpăra" şi "a atrage" consilieri generali de la PMP, PNL şi Forţa Dreptei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că a fost informat despre demersuri care vizează "cumpărarea" şi "atragerea" unor consilieri generali de la PMP, Forţa Dreptei şi chiar PNL.

El a criticat lipsa PSD de la şedinţele Consiliului General şi a menţionat că atitudinea social-democraţilor aruncă administraţia într-o "semi-anarhie", în care misiunea primarului general şi a PMB sunt "foarte greu" de îndeplinit, informează Agerpres.

Precizările au venit după ce şedinţa CGMB de vineri nu a putut avea loc, în condiţiile în care au fost prezenţi doar 24 de consilieri generali. A fost a treia şedinţă CGMB care nu s-a ţinut din cauza lipsei de cvorum.

"La Forţa Dreptei sper ca lucrurile să fie Ok, dar am semnale că nu ar fi. Nu din cauză că domnul Orban nu ar fi un om de cuvânt, pentru că este, dar se fac fel şi fel de draftări, pentru că se lucrează pe toate planurile. Se cumpără şi se atrag prin alte mijloace consilieri generali. (...) Foarte mulţi consilieri generali au fost abordaţi, că mi-au spus. De la PMP, de la Forţa Dreptei şi de la PNL chiar au încercat să abordeze. La REPER nu cred că au încercat. Nu ştiu la USR", a spus Ciucu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă ia în calcul dizolvarea Consiliului General, în condiţiile în care şedinţele nu pot avea loc, edilul general a replicat că nu s-a gândit la acest lucru, dar că va analiza prevederile Codului administrativ.

"Eu nu am plecat cu gândul de a dizolva Consiliul. Eu am plecat cu gândul de a ţine şedinţele Consiliului General. (...) Este o jurisprudenţă mai largă decât ceea ce vedem într-un singur articol din Codul administrativ. Este şi prefectul pe lanţul decizional. Sunt mai multe etape", a mai spus el.

Potrivit acestuia, ar fi fost comandate articole de presă în care este criticat pentru probleme pe care nu ar fi avut timp să le rezolve în cele două luni de când şi-a preluat mandatul.

"Se comandă fel şi fel de articole în presă, care nu au legătură cu realitatea. Se pune poza mea acolo, pe probleme care nu mi se datorează mie. Situaţia gropilor este determinată de faptul că nu s-a mai asfaltat Bucureştiul de 15 ani. A contribuit şi sarea multă aruncată. Dar puneţi poza mea acolo: că de 15 ani Ciucu nu a mai asfaltat Bucureştiul. (...) Sunt abordaţi ziarişti - pentru că mi-au zis, că le e ruşine unora - să fie plătiţi, pe sub masă. Nu redacţia, ziaristul direct. Deci, aicea s-a ajuns", a spus el.

Capitala se află "într-o situaţie critică"

Primarul Capitalei a declarat că aproape două treimi din proiectele de investiţii sunt în risc de dezangajament, ca urmare a lipsei de finanţare sau a întârzierilor "incredibile".

El a mai precizat că Bucureştiul este în momentul de faţă "într-o situaţie critică", din cauza unor efecte cumulate pe parcursul anilor. Printre acestea se numără "problemele sistemice" de la STB şi Termoenergetica, ineficienţa companiilor municipale şi reducerea bugetului Capitalei cu un total de 3,5 miliarde de lei în perioada 2024-2025.

Edilul general a menţionat că bucureştenii care cer acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi ar trebui să se adreseze şi PSD, deoarece Guvernul social-democrat a redus bugetul Capitalei. De asemenea, bucureştenii care solicită repararea străzilor trebuie să ştie că proiectele nu pot fi implementate fără aprobarea Consiliului General, a subliniat el.

