Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct

El s-a adresat bucureştenilor din Sectorul 6, care i-au dat de două ori la rând încrederea lor, arătând că nu este un mesaj de despărţire, ci unul de continuitate.

Acesta a mai transmis că Sectorul 6 este "cât de cât pus la punct", acum este timpul pentru a se ocupa de "tot Bucureştiul".

El a mai menţionat că a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un "oraş pus la punct''.

Ciucu a mai anunţat că va "creiona" un program, iar sloganul de campanie va fi "Bucureştiul pus la punct".

