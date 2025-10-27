Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.
El s-a adresat bucureştenilor din Sectorul 6, care i-au dat de două ori la rând încrederea lor, arătând că nu este un mesaj de despărţire, ci unul de continuitate.
Acesta a mai transmis că Sectorul 6 este "cât de cât pus la punct", acum este timpul pentru a se ocupa de "tot Bucureştiul".
El a mai menţionat că a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un "oraş pus la punct''.
Ciucu a mai anunţat că va "creiona" un program, iar sloganul de campanie va fi "Bucureştiul pus la punct".
