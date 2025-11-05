Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că nu o să fie genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii şi nu vrea să fie preşedintele României.

Ciprian Ciucu: "Nu vreau să fiu preşedintele României şi nu mă interesează" - Profimedia

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că programul său de candidat nu va fi pentru doi ani şi jumătate ci va fi pentru 6 ani de zile, pentru că şi în sectorul 6 a reuşit să aibă rezultate, nu imediat după primul an, ci după primii 2, 3, 4 ani.

