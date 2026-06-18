Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va contesta la Tribunalul București măsura controlului judiciar dispusă de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de luare de mită din perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. Edilul respinge acuzațiile și susține că doi oameni de afaceri, prinși în flagrant cu o mită la Oficiul pentru Jocuri de Noroc s-ar fi folosit de numele lui şi ar fi cerut bani în numele său în campania electorală de anul trecut.

Ciprian Ciucu, prima reacţie după acuzațiile de luare de mită: "Niște persoane s-au folosit de numele meu" - Hepta

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu respinge toate acuzațiile și susține că va demonstra că este nevinovat..

"A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat", a transmis acesta.

Referindu-se la acuzația de luare de mită, primarul general susține că numele său ar fi fost folosit de alte persoane în campania electorală de anul trecut, fără implicarea sa directă.

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"Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase", a afirmat Ciucu.

Acesta spune că dosarul îi afectează activitatea și estimează un proces de durată.

"Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această ‘tinichea", a mai transmis edilul.

Ciprian Ciucu a precizat că își va continua activitatea la conducerea Capitalei și că va colabora cu anchetatorii pentru clarificarea situației.

"Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sistemului de justiție", a adăugat acesta.

Potrivit DNA, acuzațiile vizează perioada în care Ciprian Ciucu era primar al Sectorului 6, anchetatorii susținând că acesta ar fi fost implicat într-o schemă de corupție legată de obținerea unor documente de urbanism în schimbul unor foloase necuvenite.

Procurorii au dispus plasarea edilului sub control judiciar pentru 60 de zile, în timp ce ancheta vizează și doi oameni de afaceri suspectați că au oferit avantajele respective. Cei doi fuseseră prinși în flagrant cu o mită la Oficiul pentru Jocuri de Noroc, dar, în cursul urmăririi penale, ar fi povestit și despre presupusa înțelegere de care ar fi beneficiat primarul de atunci al Sectorului 6.