FCSB, Universitatea Cluj şi CFR Cluj, meciuri decisive în preliminariile din Conference League 

Primii care intră în scenă sunt fotbaliştii de la FCSB, aceştia urmând să dea piept cu cei de la FK Auda, de la ora 19.00, într-un meci care va avea loc în Letonia. Partida începe de la 3-2 pentru cei de la FK Auda, rezultatul cu care letonii s-au impus în tur, la Bucureşti.

Deşi letonii sunt în avantaj, cei de la FCSB sunt încrezători că au şanse să întoarcă soarta calificării în returul din Letonia. Nu ar fi prima dată când FCSB reuşeşte o asemenea remontada. În 2022, tot în Conference League, FCSB trecea de Viking Stavanger, din Norvegia, după 1-2 acasă şi 3-1 în deplasare.

De la ora 20.00, în Norvegia se joacă returul dintre Brann Bergen şi Universitatea Cluj. Chiar dacă a reuşit să salveze in extremis un egal pe teren propriu, în tur, 2-2, Universitatea Cluj este considerată outsideră, mai ales că partida din Norvegia se va disputa în condiţii ce avantajează echipa gazdă.

Articolul continuă după reclamă

De la ora 21.30, CFR Cluj primeşte replica formaţiei Alashkert, din Armenia. Ardelenii sunt favoriţi, după 1-1 în tur, însă nu trebuie să se considere dinainte calificaţi, mai ales că situaţia de la CFR nu este tocmai cea mai liniştită.

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Cluj îşi cunosc posibilele adversare din turul III preliminar, dacă reuşesc să treacă cu bine peste seara de joi. Astfel, FCSB ar urma să dea piept cu Aluminij, din Slovenia, sau Dinamo City, din Albania. Cele două echipe au încheiat la egalitate meciul tur, din Slovenia, 1-1.

Universitatea Cluj ar urma să dea piept cu Apollon Limassol, din Cipru, formaţie care a trecut de gruzinii de la Dila Gori, 3-0 acasă şi 4-0 în deplasare.

CFR Cluj ar urma să dea piept cu învinsa din confruntarea Hradec Kralove (Cehia) - Tromso (Norvegia), din Europa League. În tur, în Norvegia, Hradec Kralove s-a impus, 1-0.