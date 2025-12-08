Ciprian Ciucu. După două mandate la Sectorul 6, câştigate cu un scor am putea spune istoric de 73%, ieri a ajuns primarul general al Capitalei, ales de peste 36% din votanţii din Bucureşti. E rocker, joacă baschet şi merge cu metroul. Prietenii spun despre el că are tupeu de spartan. Şi a doua oară a fost cu noroc. După ce în 2016 a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, de ieri a fost ales să conducă cel mai important oraş din ţară.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a câştigat alegerile la Primăria Capitalei cu mai bine de 36 de procente. Într-o postare pe reţelele de socializare, primarul ales le-a mulţumit bucureştenilor care l-au votat şi a promis că va munci pe brânci pentru Primăria Capitalei. "Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele şi asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Pentru că oraşele care se schimbă cu adevărat, au nevoie de primari care să stea pe termen lung", a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu are la dispoziţie mai puţin de patru ani pentru a-i convinge pe bucureşteni că merită şi al doilea mandat

Până la depunerea jurământului, actualul edil al sectorului 6 rămâne la primăria pe care încă o conduce. "Cred că este mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit, decât eram în urmă cu cinci ani, şase ani, când îmi doream să fiu primarul Bucureştiului", a declarat Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura la îndemnul premierului Ilie Bolojan. "Îi mulţumesc domnului preşedinte Ilie Bolojan că m-a susţinut în această campanie, că mi-a dat şansa să candidez. A fost esenţială susţinerea domniei sale. Mi-aş dori să fie privită şi ca victoria domniei sale. În primul şi în primul rând, nu am dus o campanie negativă. M-am concentrat exclusiv prin a prezenta viziunea mea pentru oraş, ceea ce am făcut ca primar până acum şi nu m-a interesat să-mi atac competitorii politici", a declarat Ciprian Ciucu.

Articolul continuă după reclamă

Noul primar al Capitalei are şi un plan pentru principala problemă pe care vrea neapărat să o rezolve. "Dosarul principal va putea să fie rezolvat, parţial, în următorii zece ani. Şi este riscul seismic. Dacă o să spun că într-un rest de mandat o să rezolv riscul seismic, aş minţi. Dar voi face toţi paşii necesari, pentru că vorbim de 700, 700 plus, de clădiri cu risc seismic. Îmi doresc să fiu cât mai mult timp primarul Bucureştiului, să transformăm acest oraş care de multe ori, în foarte multe domenii, a rămas în urmă", a declarat Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu are la dispoziţie mai puţin de patru ani pentru a-i convinge pe bucureşteni că merită şi al doilea mandat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰