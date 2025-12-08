Antena Meniu Search
Ioan Sdrobiş a murit. Antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu a decedat la 79 de ani

Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristi Chivu, a murit la vârsta de 79 de ani.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 09:50
Ioan Sdrobiş a avut o carieră impresionantă mai ales la nivel de copii şi juniori, fiind unul dintre antrenorii care a descoperit şi lansat jucători români importanţi. Cristi Chivu, fost căpitan al echipei naţionale, câştigător de UEFA Champions League şi actualmente antrenor la Inter Milano, este unul dintre numele notabile lansate de Sdrobiş.

Ioan Sdrobiş, "Părintele" viitoarelor vedete

Ioan Sdrobiş era supranumit "Părintele" pentru munca pe care ducea cu tinerii fotbalişti. Ultima dată, Ioan Sdrobiş a activat ca antrenor al Oneşti, în perioada 2012-2014. Vestea decesului a fost dată de Mihai Fudulache, patronul echipei Viitorul Onești şi un apropiat al fostului antrenor. "Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!", a fost mesajul transmis de Fudulache.

La nivel de seniori, Ioan Sdrobiş a activat ca antrenor în perioada 1988 și 2014. Şi-a început cariera la Oţelul, a continuat apoi la "U" Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Maramureș, Extensiv Craiova, Reșița, Focșani, Năvodari, Jiul Petroșani, FC Vaslui, CFR Timișoara, Farul și Dinamo Onești.

