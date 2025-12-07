Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot

Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit "pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi "fac aceleaşi prostii". "În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse", subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 16:01
Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot - Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot

"Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit 'pe surse' cifre false şi ei ştiu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse", scrie Ciucu.

El afirmă că "restul e manipulare pentru a ţine alţi competitori, fără şanse, în viaţă". Ciprian Ciucu cheamă bucureştenii la vot, pentru a vota "pozitiv şi raţional".

"Veniţi la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniţi la vot, votaţi pozitiv şi raţional", este mesajul candidatului liberal la Primăria Capitalei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alegeri alegeri bucuresti primarie candidati alegeri bucuresti
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri politice » Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot