Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit "pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi "fac aceleaşi prostii". "În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse", subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook.

- Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot

"Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit 'pe surse' cifre false şi ei ştiu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse", scrie Ciucu.

El afirmă că "restul e manipulare pentru a ţine alţi competitori, fără şanse, în viaţă". Ciprian Ciucu cheamă bucureştenii la vot, pentru a vota "pozitiv şi raţional".

"Veniţi la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniţi la vot, votaţi pozitiv şi raţional", este mesajul candidatului liberal la Primăria Capitalei.

