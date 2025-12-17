Rusia aruncă în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Vladimir Putin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele de război pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. Iar ministrul de Externe de la Moscova a vorbit despre o confruntare cu NATO în următorii cinci ani. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.

"Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse fără îndoială. Am prefera să facem asta folosind diplomaţia. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză să poarte o discuție constructivă, Rusia va reuși să-și elibereze militar teritoriile istorice", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Ameninţarea lui Vladimir Putin a venit la o zi după ce Donald Trump a dat asigurări că pacea este mai aproape ca oricând. Washingtonul a negociat cu Ucraina şi Europa şi vrea să ofere garanţii de securitate similare cu Articolul 5 al Tratatului NATO, bani pentru reconstrucţia ţării şi trimiterea unei forţe multinaţionale în Donbas. Liderul de la Kremlin a părut că respinge planul american şi a revenit la cerinţe mai vechi - retragerea NATO pe poziţiile din 1997, atunci când România, Polonia şi alte şapte ţări de pe flancul estic nu făceau parte din Alianţă.

Reacţia Europei

"Purcelușii europeni s-au alăturat muncii administrației Biden în speranța de a profita de pe urma prăbușirii țării noastre", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Ministrul rus al Apărării a acuzat NATO că se pregăteşte de război şi a transmis o ameninţare directă. Până la finalul anului, armata va avea în dotare două sisteme de rachete hipersonice Oreşnik, care pot lovi Bruxellesul în doar 7 minute. Într-un interviu pentru Observator, ambasadorul Franţei în România, Nicolas Warnery, este de părere că Rusia trebuie convinsă că este în interesul ei să facă pace.

"Atât timp cât Rusia consideră că beneficiază de continuarea atacurilor și bombardamentelor, va continua să facă acest lucru, așa cum a făcut-o de luni de zile. Prin urmare, trebuie să găsim o modalitate, și acesta este lucrul foarte dificil, de a-i convinge că soluția oferită în cadrul acestor discuții de pace este cea mai bună soluție posibilă", a declarat Nicolas Warnery, ambasadorul Franţei în România. În acest timp, Bloomberg scrie că Statele Unite pregătesc pregătesc o nouă rundă de sancțiuni, dacă Moscova respinge acordul de pace propus de Donald Trump. De data asta, ar putea fi vizate navele care transportă ilegal petrolul rusesc în străinătate.

De la Berlin, cancelarul german a explicat cum ar urma să acţioneze trupele de menţinere a păcii la finalul războiului. "Vom asigura securitatea zonei demilitarizate între părțile beligerante și, mai exact, vom răspunde și împotriva incursiunilor și atacurilor rusești", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Până la semnarea unui acord, Ucraina cere urgent 60 de milioane de dolari pentru bugetul pe anul viitor. Nicuşor Dan şi ceilalţi lideri europeni trebuie să decidă joi, la Consiliul European, dacă vor finanţa Kievul folosind bunurile îngheţate sau prin împrumuturi la nivelul Uniunii Europene.

