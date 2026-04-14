Consilierul lui Bolojan îi cere lui Magyar să afle ce s-a întâmplat cu banii trimiși de Ungaria în România

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a publicat marți pe Facebook o scrisoare către Peter Magyar, în care i-a cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele "investițiilor" pentru comunitățile maghiare. El susţine că există suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orban. Redăm mai jos integral scrisoarea.

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PÉTER MAGYAR, PRIM-MINISTRU ALES AL UNGARIEI

Stimate domnule Péter Magyar,

Victoria dumneavoastră electorală marchează nu doar o schimbare de guvern, ci, așa cum chiar ați spus, o schimbare de regim. Angajamentul ferm de a-i trage la răspundere pe cei care au „jefuit, trădat și ruinat” Ungaria și de a construi un stat bazat pe integritate, transparență și stat de drept oferă o oportunitate istorică pentru curățarea sistemului public și reconectarea Ungariei la valorile europene.

În acest context, vă solicit respectuos să extindeți această investigație și asupra fluxurilor financiare care au depășit granițele Ungariei, în special asupra sumelor semnificative provenite din bugetul statului maghiar și direcționate către România, în numele investițiilor în comunitățile maghiare.

Există suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au fost utilizate în interes public, ci au alimentat o rețea extinsă de influență politică și economică asociată fostului regim condus de Viktor Orbán. Această structură transfrontalieră pare să fi funcționat prin mecanisme opace de finanțare, contracte preferențiale și structuri paralele de putere, inclusiv pe teritoriul României.

Mai mult, există indicii că bani publici ar fi fost folosiți pentru finanțarea propagandei politice pro-Orbán în afara Ungariei, inclusiv în comunități din România. Astfel de practici, dacă sunt confirmate, reprezintă nu doar o deturnare a fondurilor publice, ci și o interferență gravă în spațiul democratic al unui alt stat membru al Uniunii Europene.

În spiritul promisiunilor dumneavoastră de a crea mecanisme de recuperare a activelor și de a investiga utilizarea abuzivă a fondurilor publice, inclusiv prin cooperare europeană și aderarea la Parchetul European, consider că aceste fluxuri financiare externe trebuie analizate cu aceeași rigoare.

Vă solicit respectuos, astfel:

- investigarea modului în care au fost cheltuite fondurile publice maghiare direcționate către comunitățile din România;

- identificarea rețelelor de influență și a beneficiarilor reali ai acestor fonduri;

- analizarea utilizării banilor publici în scopuri de propagandă politică;

- urmărirea firelor financiare care duc către structurile asociate fostului regim Orbán;

- cooperarea cu autoritățile române și europene pentru a asigura transparența și tragerea la răspundere a celor implicați.

Această clarificare nu este doar în interesul contribuabililor maghiari, ci și al cetățenilor români și europeni. Curățarea acestor mecanisme ar reprezenta un semnal puternic că noua Ungarie face schimbarea inclusiv dincolo de granițele sale.

Caracatița vechiului regim trebuie adusă la suprafață în totalitate.

Cu considerație,

Vlad Gheorghe

