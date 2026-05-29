Nicuşor Dan a vorbit cu Zelenski după atacul din Galaţi. România şi Ucraina vor colabora în producţia de drone

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi şi a rănit două persoane, incident pe care şeful statului îl numeşte cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Nicuşor Dan acuză Rusia că arată "un dispreţ complet" faţă de dreptul internaţional şi anunţă că România şi Ucraina vor accelera cooperarea pentru producţia comună de drone care pot fi desfăşurate rapid.

Preşedintele Românie, Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Galaţi, după incidentul cu drona

"Am avut astăzi o convorbire cu Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galaţi, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănţuit de Rusia împotriva Ucrainei. După cum au afirmat astăzi aliaţii şi partenerii noştri din Europa şi din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se opreşte la graniţe", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Acesta a adăugat că, prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei şi a ameninţării membrilor NATO vecini, "Rusia demonstrează un dispreţ complet pentru dreptul internaţional şi pentru vieţile cetăţenilor nevinovaţi".

"Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor şi să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina.

Am convenit, împreună cu Preşedintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România şi Ucraina privind producţia în comun de drone care pot fi desfăşurate rapid. Experienţa pe câmpul de luptă şi tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic", a mai transmis şeful statului.

Aceasta a adăugat că România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO şi în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare.

