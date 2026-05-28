Blocaj total în negocierile pentru formarea Guvernului. Varianta Eugen Tomac ca premier tehnocrat rămâne, deocamdată, suspendată între discuții și scenarii. Președintele Nicușor Dan ia în calcul amânarea desemnării, după ce matematica parlamentară îi dă cu virgulă. La trei săptămâni de la căderea Guvernului Bolojan, o majoritate în Parlament pare aproape imposibil de adunat.

Doar că pentru a fi desemnat ca premier şi instalat la şefia Guvernului, Eugen Tomac ar avea nevoie de o majoritate parlamentară. O ecuaţie pe care şeful Statului nu reuşeşte să o rezolve, chiar dacă negociază de trei săptămâni cu liderii partidelor politice.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, ar vrea ca social-democrații să-și asume conducerea Guvernului.

"PSD după ce a dărâmat Guvernul iresponsabil, de trei săptămâni de zile a intrat prin boscheți. Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit sa vina cu o propunere, sa o voteze dupa marea consultare PSD, sa se duca cu o propunere asumata, asa ar fi fost normal. Nu au facut asta, dovada ca fug de raspundere", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Desemnarea premierului, amânată pentru săptămâna viitoare

Surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea unui premier pentru săptămâna viitoare. Asta pentru că negocierile purtate până acum la Palatul Cotroceni au intrat în impas, iar pentru moment nu există o majoritate clar conturată pentru nicio formulă de guvernare. Liberalii și cei din USR resping ideea unui Guvern tehnocrat și spun că nu vor accepta un Cabinet controlat din umbră de PSD. De cealaltă parte, liderii PSD ar fi de acord cu soluția unui premier tehnocrat, chiar dacă acesta ar conduce un Guvern format din miniștri politici. Surse Obs spun că favorit pentru desemnare rămâne în continuare Eugen Tomac, lider PMP și consilier al președintelui Nicușor Dan.

"În condițiile în care vom avea o propunere de Guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul, care este programul acestui Guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază. Dacă sunt niște ministere surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de Guvern", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

"Am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă. Asta este intenția. Un Guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi: toată lumea va fi în Opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Așa s-a întâmplat data trecută și cine a beneficiat? PSD. Acum AUR va beneficia de un Guvern tehnocrat", a declarat Kelemen Hunor, președinte UDMR.

"USR a decis să nu voteze o Coaliție cu PSD și să nu susțină un Guvern tehnocrat în spatele căruia, în cele mai multe situații, este tot PSD", a declarat Radu Miruță, lider USR.

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că nu va vota un Guvern condus de Eugen Tomac.

Marius Gîrlaşiu

