România cumpără drone de peste 30 milioane de euro. Radu Miruţă anunţă cum vor fi folosite

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă că a fost semnat contractul pentru achiziţia, prin programul SAFE, a 34 de sisteme de dronă pentru Armata Română.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 12:15
România cumpără drone de peste 30,7 milioane de euro. Radu Miruţă anunţă cum vor fi folosite
Contractul având o valoare de 30.700.000 de euro fără TVA. Sistemele vor fi livrate în 2027 şi vor fi folosite în misiuni de supraveghere, potrivit News.ro.

Radu Miruţă a anunţat, joi, că Ministerul Apărării Naţionale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului ”Sistem Mini UAS clasa I”, în condiţiile aprobate de Parlament prin programul SAFE.

Potrivit ministrului, valoarea contractului este de 30.700.000 de euro fără TVA şi presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) şi a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configuraţie ”aripă fixă” în configuraţie ”multicopter”.

”Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 şi vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române şi sunt complementare proiectului de co-producţie în România. În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, în cazul acestui proiect am găsit soluţii pentru a depăşi obstacolele legale apărute în ultimele zile”, a subliniat Radu Miruţă.

