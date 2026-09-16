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Cine este Andreea - Petronela Cîmpianu, deputata care a plecat din S.O.S. România la PNL

Cine este Andreea - Petronela Cîmpianu, deputata care a plecat din S.O.S. România şi se alătură PNL Cine este Andreea - Petronela Cîmpianu, deputata care a plecat din S.O.S. România şi se alătură PNL - Sursa: Facebook/ Andreea Cîmpianu
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 15:37 | Modificat la 16.09.2026, 15:38

Andreea-Petronela Cîmpianu, aleasă pe listele S.O.S. România, se alătură grupului parlamentar al PNL. Camera Deputaților a luat act, miercuri, de informarea prin care aceasta a anunțat trecerea la grupul parlamentar liberal.

"Subsemnata, Andreea - Petronela Cîmpianu, aleasă deputat în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 14 septembrie a.c.. îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal", se arată în documentul trimis plenului Camerei Deputaţilor.

Andreea - Petronela Cîmpianu, deputată de diaspora, a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România.

Ea a ocupat poziţia de vicelider al grupului parlamentar S.O.S. România şi de vicepreşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

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La data de 30 iunie 2026, Andreea - Petronela Cîmpianu a anunţat oficial în plenul Camerei Deputaţilor că demisionează din grupul parlamentar al S.O.S. România, continuându-şi activitatea ca deputat neafiliat. 

Denisa Vladislav
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