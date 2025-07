Vicepremierul Dragoş Anastasiu a venit sâmbătă cu încă o precizare pe contul de Facebook după ce s-a aflat că a fost implicat într-un dosar de corupţie. Oficialul, care susţine că a avut calitatea de martor, le-a cerut procurorilor DNA să prezinte declaraţia pe care a făcut-o în faţa anchetatorilor.

"În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc" a scris Anastasiu.

DNA: Cei doi reprezentanţi ai societăţii s-au prezentat din proprie iniţiativă, cu un denunţ deja redactat

Vezi și

În replică, DNA spune că: "Cei doi reprezentanți ai societății SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie inițiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceștia au fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunțători".

"Procurorii mai precizează că această calitate de martor denunțător este strâns legată de informațiile utile care le-au fost aduse ÎNAINTE ca instituţia să cerceteze cazul. Detaliile oferite de cei doi parteneri de afaceri au fost valorificate și au condus la trimiterea în judecată și, ulterior, la condamnarea inspectoarei ANAF Angela Burlacu" a relatat reporterul Observator Denisa Dicu.

De ce este atât de important acest aspect juridic care diferenţiază martorul de un martor denunţător?

"Martorul denunţător a fost implicat în dare de mită, a cunoscut, a ştiut, a instigat, iar calitatea de martor este aceea prin care o persoană are anumite cunoştinţe... Dacă se pleacă de la calitatea de martor denunţător, prevederile legale aduc un beneficiu persoanei care denunţă fapte penale, în sensul că aceasta nu va fi acuzată" a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

Nicuşor Dan, despre cazul Anastasiu: Este o problemă mare

Aflat într-o vizită oficială în Austria, presedintele a evitat să spună dacă fostul său consilier de la Cotroceni ar trebui demis.

Reporter: V-aţi lămurit în cazul vicepremierului Anastasiu?

Nicuşor Dan: O problemă mare! E o problemă mare, atât.

Reporter: Aţi vorbit cu premierul?

Nicuşor Dan: Nu, încă nu.

Reporter: Ar trebui demis?

Nicuşor Dan: E o problemă mare!

Actualul vicepremier şi partenerul său au recunoscut că au semnat un contract fictiv prin care s-a mascat o mită în valoare de 170 de mii de euro către inspectoarea ANAF care le-a solicitat acest lucru. Plăţile au avut loc în perioada 2009-2017. În 2023, angajata fiscului a fost condamnată la 5 ani şi 2 luni de închisoare pentru luare de mită şi trafic de influenţă.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Odată cu suspendarea Rabla, ce alegi să cumperi: mașină nouă sau second-hand? Nouă Second-hand Încă nu m-am decis

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰