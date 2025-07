Dragoş Anastasiu se apără împotriva acuzaţiilor: "Eu nu am semnat și depus un denunț"

"În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc" a scris Dragoş Anastasiu pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţonat astăzi, în contextul scandalului momentului. "E o problemă mare", a declarat şeful statului pentru reporterul Observator Bianca Iacob, întrebat dacă Dragoş Anastasiu ar trebui demis.

Scandalul mitei la ANAF: ar fi plătit "taxă de protecţie" timp de 8 ani

Vicepremierul a recunoscut în instanţă că a plătit timp de 8 ani "taxă de protecţie" la ANAF pentru ca firmele sale să nu aibă probleme. O fostă inspectoare a Fiscului a primit bani şi excursii de lux, în valoare de peste 170.000 de euro. În dosarul de corupţie în care angajata statului a fost condamnată, în urmă cu doi ani, Anastasiu a susţinut că figurează doar ca martor. Şi că nu ar fi obţinut avantaje juridice. DNA îl contrazice, a fost "martor denunțător".

Povestea mitei mascate într-un contract de consultanţă a început cu 16 ani în urmă. Angela Burlacu, pe atunci funcţionar ANAF, l-a informat pe Dragoş Anastasiu că a găsit probleme cu statele de plată, la companiile sale. În loc de amendă, inspectorul a venit cu o soluţie alternativă.

"I-a propus încheierea unui contract cu o societate pe care o va nominaliza, obiectul fiind acela de a regla disfuncţionalităţile constatate. A arătat martorul că a perceput această propunere ca pe un fel de şantaj, dar şi o formă de protecţie în relaţia cu ANAF, spunându-i-se că "totul va fi bine", se arată în motivarea prin care Burlacu a fost condamnată. Firma nominalizată era deţinută de fiul inspectorului ANAF, în conturile căreia Anastasiu a început să vireze câte 2.000 de euro pe lună.

