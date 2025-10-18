Corpul de Control al Prim-ministrului a finalizat verificările la Salina Praid, după inundația care a oprit activitatea uneia dintre cele mai importante exploatări de sare din țară. Concluziile sunt dure: riscul de inundare a fost subevaluat, măsurile luate au fost doar temporare, iar autoritățile nu au avut o strategie clară de protecție pe termen lung.

Corpul de Control al Guvernului a finalizat ancheta la Salina Praid: Riscul de inundare a fost subevaluat - Hepta

Potrivit informării emise de Guvern, reprezentanții SNS SA au calificat constant riscul de inundare drept neimediat, iar planificarea măsurilor de protecție nu a reflectat o strategie clară pentru conservarea zăcământului de sare și a spațiilor subterane exploatate.

"În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei", se arată în informare.

Verificările au mai relevat că avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Salinei Praid "a fost caracterizată de formalism".

Articolul continuă după reclamă

"Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA", continuă comunicatul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰