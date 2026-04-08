Nicușor Dan, mesaj după armistițiul SUA - Iran: România este pregătită să sprijine eforturile în curs

Președintele Nicușor Dan salută acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran și subliniază necesitatea respectării angajamentelor pentru stabilitatea regiunii.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 14:28
Într-o postare pe platforma X, șeful statului a transmis că România apreciază eforturile de mediere depuse de Pakistan și de alți actori regionali, care au contribuit la medierea conflictului.

Nicușor Dan a atras atenția că săptămânile de conflict au avut efecte resimțite la nivel global, ducând la creșterea prețurilor la energie și alimente, cu impact direct asupra populației și mediului de afaceri, inclusiv în Europa.

Președintele a subliniat că este esențial ca toate părțile să respecte angajamentele asumate, pentru a permite continuarea negocierilor diplomatice și găsirea unei soluții durabile, care să asigure stabilitatea și securitatea în regiune.

Totodată, acesta a menționat importanța siguranței navigației prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global.

Potrivit președintelui Nicuşor Dan, România este în contact permanent cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile diplomatice aflate în desfășurare.

