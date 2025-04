Crin Antonescu promite că va face public dosarul CNSAS legat de fosta Securitate. "Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor"

"În urma atacului de ieri, am depus astăzi solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025. Documentele le voi face publice, aşa cum este firesc", anunţă Crin Antonescu pe Facebook.

Crin Antonescu: "Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor şi delaţiunilor"

"Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor şi delaţiunilor. Se pare că nu. Dar aşa cum nu m-a speriat fosta Securitate, nu mi-e frică nici de securiştii de rit nou. România merge înainte!", mai declară Antonescu.

Candidatul Coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat marţi, după ce Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a transmis că, în 1988, a dat o declaraţie la Securitate despre un prieten apropiat dar că nu i se poate atribui calitarea de colaborator al Securităţii, că nu a fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii.

El a cerut CNSAS să facă publică declaraţia pe care a făcut-o despre un bun prieten care a încercat să fugă din ţară.

"Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii, cu atât mai puţin am făcut Poliţie Politică. Nu am avut de altfel nicio relaţie cu Securitatea decât în calitate de urmărit", a declarat Antonescu, marţi, în conferinţa de presă.

