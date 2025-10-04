Cum ar putea arăta vizita lui Nicuşor Dan la Casa Albă. Diaconescu: Dorim să fie substanţială, nu de imagine

Antena Meniu Search
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, precizând că doreşte ca aceasta să fie una substanţială, nu de imagine. El a subliniat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, printre care prezenţa trupelor americane în România, sistemul de vize şi componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate, scrie News.ro.

04.10.2025
Cristian Diaconescu a fost întrebat, sâmbătă, la un post de televiziune, dacă se lucrează la o vizită oficială a preşedintelui Nicuşor Dan la Washinghton. 

"Da. Ceea ce ne dorim şi ceea ce îşi doreşte preşedintele Nicuşor Dan este ca această vizită să fie una de substanţă, nu o vizită de imagine. Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească la cel mai înalt nivel o agendă, un road-map, un parcurs şi un pachet de înţelegeri. Vreau să vă spun că acest tip de atitudine a funcţionat inclusiv acum câteva zile în întâlnirea Donald Trump - regele Charles", a afirmat Cristian Diaconescu.

El a fost întrebat dacă se va discuta şi despre un pachet economic. 

"Un pachet economic, dar evident din acest punct de vedere nu numai Administraţia Prezidenţială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ţine până la urmă şi de Guvern, şi de autorităţile din România, pentru că obligatoriu ceea ce ne angajăm, aşa cum şi partea americană o face, trebuie să se întâmple",  a explicat consilierul prezidenţial. 

Ce vrea România să obţină în urma discuţiei Dan - Trump

Cristian Diaconescu a fost întrebat ce vrea să obţină România de la această discuţie. 

"Ceea ce şi partea americană doreşte să obţină de la România, predictibilitatea, în sensul unor înţelegeri pe mai multe paliere care să fie în timp implementate fără a fi nevoie de sistări, nuanţări" a declarat Diaconescu.

El a precizat că şi vizele vor intra în această discuţie. 

"Intră în mod evident. Absolut toate elemente de la prezenţa militară americană în România, la sistemul de vize, da şi în ceea ce priveşte componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate. În opinia noastră, garanţiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie într-o formă sau alta să cuprindă şi România. (...) Garanţiile de securitate trebuie să determine Federaţia Rusă să treacă la masa negocierilor ceea ce se poate întâmpla fără un conflict. Nu poate fi doar o încetare a focului cu un conflict în desfăşurare, cum îşi doreşte Federaţia Rusă, iar garanţiile privind încetarea focului trebuie să cuprindă nu numai Ucraina, ci şi statele de frontieră" a afirmat Cristian Diaconescu.

