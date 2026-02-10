Grevă fără precedent. Sute de primari din toată ţara vin marţi în Capitală pentru a-i transmite premierului Ilie Bolojan că reforma administrației locale a depășit limita suportabilului. La ședința de la Palatul Parlamentului participă și premierul Ilie Bolojan, care a explicat marți dimineață, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor, motivele și contextul reformei.

UPDATE. "Era o chestiune de respect din partea mea să particip azi la adunarea generală a asociației primarilor, având în vedere că am fost trei mandate primar și un mandat președinte de CJ. Vă asigur de respectul meu, știind cât de dificil este să gestionezi problemele unei comunități cu resurse reduse", a spus Bolojan.

"Țara noastră nu mai are bani, trebuie să înțelegeți că îi împrumută și ne costă", a afirmat Bolojan, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor.

"E adevărat, suntem ușor reduși față de media UE ca salarizare, dar nu mult", a adăugat premierul, în timp ce unii primari au reacționat cu râsete.

Bolojan avertizează primarii: Măsurile de ajustare nu sunt populare, dar sunt necesare

"Apropo de împachetare, să știți că ne-a împachetat realitatea și cetățenii. Măsurile de ajustare nu sunt populare, dar sunt efect de contracție economică", a mai spus el.

"O familie care cheltuie mult mai mult decât își permite, ca să poată rambursa atunci când nimeni nu o mai împrumută, n-are ce să facă decât să strângă șurubul. Aveți dreptate, era bine să facem aceste ajustări mai din timp", a concluzionat Bolojan.

Premierul a subliniat că capacitatea Guvernului de a crește transferurile către autoritățile locale este limitată, indiferent de componența viitoarelor coaliții, și că aproape jumătate din investițiile din România se fac prin autoritățile locale, un procent dublu față de media UE.

"În România, majoritatea sumelor folosite de administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat, circa 80%, în timp ce în UE media este de 50%. În plus, veniturile din taxele locale acoperă doar un sfert din cheltuielile cu salariile, în timp ce media europeană este mai ridicată", a precizat premierul.

Bolojan a mai explicat că acest pachet legislativ are scopul de a crește eficiența administrației locale și de a permite fiecărei primării să își gestioneze mai bine resursele: "Acest pachet conține și componente de reducere de personal, acolo unde limitele actuale sunt depășite. Consider că fiecare administrație din România, în forma actuală, poate să funcționeze foarte bine. Pachetul este important și sper să-l punem în practică cel mai târziu săptămâna viitoare".

Premierul a avertizat că, dacă administrațiile locale nu vor demonstra că pot funcționa eficient cu resursele actuale, există riscul unei reorganizări administrativ-teritoriale până în 2028, care ar putea include reduceri de comune și comasări.

"Avem două posibilități: să dovedim că în actualele structuri putem fi mai performanți, mai eficienți, sau dacă nu reușim acest lucru, este doar o chestiune de timp până când se va ajunge la o reformă a administrației", a mai spus Bolojan.

Grevă de avertisment în primării din cauza reformei administrației

La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului va participa şi premierul Ilie Bolojan. De altfel, Bolojan a afirmat, luni seară, că, dacă primăriile nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale.

"Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă", a spus Ilie Bolojan, adăugând că acest lucru se va întâmpla când autorităţile vor fi "cu spatele la zid".

Potrivit Sindicatului FORUM din Administraţia publică, greva de avertisment va avea loc între orele 10:00 şi 12:00, în 1.582 de comune. Motivul îl reprezintă nemulţumirile legate de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală.

Motivul grevei: reducerile de personal și tăierile de buget

Proiectul obligă ca primăriile să reducă cu până la 30% din personal, chiar și din cadrul poliției locale. Iar prefecții vor trimite noile organigrame în maximum 20 de zile, dacă proiectul va intra în vigoare. În plus, administrațiile locale ar urma să primească mai puțini bani de la bugetul central și nu vor mai fi salvate financiar dacă vor rămâne fără bani la buget.

Tensiunile sunt așadar ridicate, iar discuțiile de astăzi ar putea duce chiar și la proteste generale în întreaga țară. Vom vedea ce decizie se va lua după discuțiile de astăzi.

Până în prezent, 1.300 de primari din țară s-au alăturat protestului. Aceștia își doresc să transmită un semnal de alarmă.

Luni seară, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Ilie Bolojan a vorbit, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.

"Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale. Trebuie să ştie toţi românii care este situaţia: în Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele proprietate, le acoperă, în general, toate cheltuielile. În România, toate veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale", a declarat șeful Guvernului.

