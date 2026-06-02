Noul premier ar putea fi desemnat azi sau mâine. Ce vor face PSD şi PNL dacă va fi anunţat Eugen Tomac

România are de aproape o lună un Guvern demis. Dar astăzi ar putea fi ziua cea mare. Președintele Nicuşor Dan este aşteptat să anunţe desemnarea unui premier, iar favorit rămâne Eugen Tomac, unul dintre consilierii săi de la Palatul Cotroceni. Marea întrebare este însă, cine va vota un Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac și dacă premierul desemnat va reuși să strângă o majoritate în Parlament.

Surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi sau cel târziu mâine desemnarea premierului, iar favorit rămâne în acest moment Eugen Tomac, cel care ar putea fi propus de președintele Nicușor Dan la conducerea unui guvern tehnocrat.

Eugen Tomac este europarlamentar, lider al Partidului Mișcarea Populară, un partid care nu a intrat în Parlament și de asemenea consilier onorific al președintelui la Palatul Cotroceni. Acum, dacă el va fi cel desemnat să formeze viitorul guvern, potrivit Constituției, va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma cabinetul, pentru a prezenta un program de guvernare și pentru a cere în final votul de încredere în Parlament.

Scenarii posibile pentru formarea Guvernului

Aici este de fapt întrebarea cheie: Eugen Tomac va fi doar un premier de sacrificiu care va fi respins la votul Parlamentului sau dacă, prin negocierile pe care le va purta cu liderii partidelor pro-europene, el va reuși să își asigure o majoritate în Parlament, astfel încât să treacă de votul de investire și să fie instalat la Palatul Victoria?

E greu de anticipat acum dacă Eugen Tomac va avea capacitatea de a forma o majoritate în Parlament. Asta pentru că am avut aproape o lună de negocieri purtate de șeful statului cu liderii partidelor politice, iar la finalul acestor negocieri, atât consultări oficiale cât și negocieri de culise purtate de președinte cu liderii partidelor pro-europene, nu am avut o formulă clară de guvernare și nici o majoritate sigură în Parlament formată din partidele pro-europene.

Acum, pe surse politice, liderii PSD ar putea să voteze un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, ar fi varianta în care Sorin Grindeanu ar evita să-și asume responsabilitatea funcției de premier. Însă, de cealaltă parte, liberalii și cei din USR au spus cât se poate de clar în ultima vreme că nu vor vota un guvern susținut de Partidul Social-Democrat și nici un guvern tehnocrat pentru că atât liberalii cât și liderii USR spun că formula unui guvern tehnocrat ar avantaja PSD, care ar rămâne conectat la putere și ar controla din umbră deciziile executivului.

În ce condiţii ar putea rămâne Bolojan în cărţi

Rămâne de văzut dacă Eugen Tomac va reuși sau nu să-și asigure o majoritate în Parlament, pentru că există și varianta în care această primă încercare a președintelui Nicușor Dan să instaleze un premier tehnocrat, să eșueze la votul din Parlament, caz în care președintele ar relua de la zero întreaga procedură. Altfel spus, ar chema din nou partidele la consultări la Palatul Cotroceni și ar urma să facă ulterior o nouă propunere de premier.

În acest caz, surse din PNL spun că Ilie Bolojan și-ar putea asuma conducerea unui guvern de dreapta minoritar în formula PNL-USR-UDMR. Există și varianta în care la a doua propunere de premier, președintele Nicușor Dan să-i ofere mandatul lui Sorin Grindeanu, astfel încât social-democraţii să-și asume șefia guvernului.

Dacă această a doua propunere de premier va pica la votul Parlamentului, atunci ne îndreptăm și spre varianta alegerilor anticipate, pentru că dacă Parlamentul respinge două propuneri de premier în termen de 60 de zile, atunci șeful statului potrivit Constituției ar putea să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

Marius Gîrlaşiu

