Surse: Nicușor Dan ar urma să anunţe, marţi sau miercuri, noul premier. Eugen Tomac rămâne favorit

România a intrat deja în a patra săptămână cu un Guvern demis, dar zilele acestea am putea avea, în sfârșit, o desemnare oficială a premierului, anunțată de președintele Nicusor Dan. Surse Observator spun că Eugen Tomac rămâne favorit în acest moment, dar marea întrebare este dacă va reuși sau nu să adune o majoritate în Parlament.

Potrivit unor surse politice, mâine sau cel târziu, miercuri, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe oficial desemnarea unui premier după aproape o lună de consultări oficiale, dar și de negocieri informale pe care le-a purtat la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor politice.

Eugen Tomac rămâne favorit pentru funcţia de premier

Surse Observator spun că favoritul pentru desemnarea în funcția de prim-ministru rămâne în continuare Eugen Tomac, europarlamentar, lider al Partidului Mișcarea Populară și de asemenea consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Lui ar urma să-i încredințeze șeful statului misiunea de a aduna o majoritate parlamentară și de a forma un nou guvern la aproape o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură votată de PSD, Aur și partidele suveraniste în Parlamentul României.

Rămâne însă de văzut dacă Eugen Tomac va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament în cazul în care va fi desemnat. Asta pentru că în acest moment, după aproape o lună de negocieri, nu s-a conturat clar o majoritate formată din partidele pro-europene. Dacă PSD ar vota potrivit unor surse politice un guvern condus de Eugen Tomac, fie cu miniștrii politici, fie un guvern în totalitate tehnocrat, liberalii și cei din USR spun că nu sunt de acord să voteze un guvern susținut de PSD.

De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte "surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern". Așadar, o majoritate pro-europeană clar conturată nu este valabilă în acest moment.

În ce condiţii ar putea fi declanşate alegerile anticipate

Însă, aceasta ar fi practic misiunea premierului desemnat, pentru că potrivit Constituției, dacă va fi desemnat, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție pentru a forma lista miniștilor și, de asemenea, pentru a prezenta un program de guvernare cu care să vină apoi în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Ar avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

Dacă Parlamentul va respinge această propunere de premier pe care ar putea să o facă președintele Nicușor Dan, atunci întreaga procedură se va relua de la zero. De asta, practic, șeful statului va chema din nou liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni, urmând să facă ulterior o nouă desemnare de premier.

În cazul în care și aceasta doua desemnare a unui prim-ministru va pica la votul de încredere în Parlament, atunci, potrivit Constituției, șeful statului ar putea să dizolve Parlamentul și, de asemenea, ar putea să declanșeze alegeri anticipate.

Marius Gîrlaşiu

