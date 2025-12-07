Daniel Băluță, replică subtilă pentru un rival electoral: Un candidat deja se declară câștigător

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, un apel la respect între candidați, în contextul alegerilor locale.

Acesta a criticat atitudinea unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea procesului electoral, fără a da nume: "Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal", a scris Daniel Băluţă pe Facebook.

Băluță i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la urne și să aleagă "pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat", subliniind că aceasta este esența democrației.

El a încheiat cu un mesaj către toți competitorii: "Haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!"

