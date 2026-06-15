Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a criticat modul în care a fost realizată desemnarea premierului, susținând că președintele ar fi încălcat Constituția prin lipsa consultărilor cu partidele politice.

Întrebat dacă l-ar susține pe Adrian Veștea într-un eventual vot intern, Fenechiu a explicat că situația este mai complexă și a făcut referire directă la rolul constituțional al șefului statului.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a susținut că președintele a încălcat Constituția și a criticat modul în care a fost realizată desemnarea prim-ministrului.

"Problema aici e mai complicată. Eu am mai declarat cât se poate de tranșant că președintele a încălcat Constituția. Constituția e foarte clară, spune că la finalul fiecărei etape din desemnarea prim-ministrului, șeful statului are obligația constituțională să consulte partidele. Deci obligația asta nu e o chestie la liberul arbitru a șefului statului, este o obligație constituțională. În momentul în care Tomac și-a depus mandatul, șeful statului trebuia să invite partidele la negocieri și, la finalul consultărilor, să anunțe un prim-ministru.", a declarat Fenechiu.

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Liderul a făcut o comparație a situaţiei politice actuale cu perioada de autoritate a regelui Carol, susținând că Partidul Național Liberal a mai trecut prin episoade similare în istoria sa.

"Ideea că şeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal este o chestiune, din punctul meu de vedere, inacceptabilă. Îmi aduc aminte de manifestările de autoritate ale regelui Carol. PNL a avut o istorie asemănătoare", a declarat Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

În paralel, în discuțiile interne ale liberalilor au apărut mai multe scenarii politice, inclusiv o posibilă suspendare sau excludere din partid a lui Veștea, precum și sesizarea Curții Constituționale în legătură cu procedura de desemnare a premierului.

Potrivit unor discuții purtate în partid, sesizarea la CCR ar putea fi făcută pentru clarificarea conduitei constituționale în acest caz, existând varianta ca demersul să fie inițiat de președintele Senatului.

De asemenea, liberalii iau în calcul convocarea unui Congres extraordinar sau a unui Consiliu Național, unde să fie tranșate pozițiile partidului. Tot în ședințele programate pentru seară urmează să fie discutată și oportunitatea unei sesizări la CCR privind desemnarea premierului.

Liderul a spus ca în ședința de la ora 17 va fi discutată inclusiv o sesizare a CCR de către președintele Senatului.