Detaliul important de pe crucea lui Ion Iliescu. Ce litere lipsesc şi legătura cu un moment decisiv al vieţii

Ion Iliescu a încetat din viaţă ieri, în jurul orei 15:55, la spitalul Agrippa Ionescu din Sectorul 1 al Capitalei. Trupul său neînsufleţit a fost dus în această dimineaţă la Palatul Cotroceni. Alături sunt militarii Regimentului de Gardă, iar pe la catafalc au trecut numeroşi oameni politici. De la ora 13:00, şi publicul va avea acces pentru a exprima un ultim omagiu.

Lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Ion Iliescu se află şi crucea. Interesant este că pe cruce stau scrise numele, data naşterii şi cea a morţii, dar nu şi literele "INRI", care se inscripţionează de obicei pe crucile decedaţilor creştini.

Ion Iliescu: "Am fost botezat, dar în evoluţia mea s-au produs deplasări"

Ion Iliescu a declarat de-a lungul vieţii că are o relaţi de respect cu Biserica Ortodoxă, dar nu s-a identificat niciodată ca un creştin practicant. De altfel, un moment al dezbaterii pentru Alegerile Prezidenţiale din 1996 rămâne de referinţă. Unii analişti politici spun că a fost chiar unul dintre momentele care au făcut ca el să piardă în faţa lui Emil Constantinescu.

În 1996, în dezbaterea de la Antena 1, Emil Constantinescu l-a întrebat pe Ion Iliescu dacă crede în Dumnezeu.

"Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioşi, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română şi am aceastaă calitate. Sigur, în evoluţia mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinţei şi ale moralei creştine. Eu sunt mai moral şi mai creştin decât mulţii alţii care îşi etalează public această credinţă", răspundea atunci Ion Iliescu.

Detaliul important de pe crucea lui Ion Iliescu. Ce litere lipsesc

Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani după o suferinţă de două luni la spitalul SRI din Capitală. Trupul său neînsufleţit a fost depus în aceasta dimineaţă la Palatul Cotroceni.

Ce înseamnă "INRI"

În limba latină, INRI înseamnă "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", adică "Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor". Această inscripţie a fost, potrivit Evangheliei după Ioan, scrisă de Pilat din Pont pe crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

