Încep tăierile de la bugetari! Liderii Coaliției au aprobat astăzi reforma administrației după opt luni de negocieri. Există, însă, și excepții de la reducerile de salarii și cheltuieli cu 10%. Reforma premierului și măsurile de relansare economică cerute de PSD vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, iar liderii Coaliției vor începe apoi negocierile pentru Bugetul Național.

Premierul a fost de acord să nu se taie cu 10% salariile angajaților din învățământul preuniversitar, Sănătate, Cultură, Armată, Poliție și Servicii Secrete. La apărare și ordine publică, economiile vor fi făcute prin creșterea vârstei de pensionare. Reducerile din învățământul superior se vor aplica de la 1 octombrie, după începerea anului universitar.

"Dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Cine sunt miniştrii care au refuzat să îşi dea avizul pentru reforma administraţiei

Inițial, trei miniștri PSD au refuzat să își dea avizul pentru reforma administrației: Florin Barbu, de la Agricultură, Alexandru Rogobete, de la Sănătate și Bogdan Ivan, de la Energie. În plus, secretarul general al Guvernului a blocat reducerile de personal la Cancelaria premierului.

"Avizele ministerelor sunt consultative, rețineți acest lucru. Până la urmă, decizia o ia premierul în ședința Guvernului", a spus președintele Senatului, Mircea Abrudean.

"Inițial, PSD a spus că dorește să taie, dar doar funcții din organigrama neocupate. […] Apoi colegii de la PSD au condiționat tăierea de libertatea să fie fiecare primărie liberă să aleagă cum taie. Apoi PSD a condiționat tăierile de tăierile din administrația centrală. Apoi a condiționat de relansare economică. Am fost de acord și cu chestia asta", a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.

PSD și-a găsit însă un aliat în războiul cu Ilie Bolojan: UDMR.

Reporter: Vă coordonați pozițiile înainte de ședința Coaliției?

Kelemen Hunor: Ne întâlnim și separat, și împreună... Săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul Bolojan, acum cu domnul Grindeanu, mi se pare normal.

Căror ministere nu li se aplică tăierile aprobate de Coaliţie

Tăierile aprobate de Coaliție nu se vor aplica la ministerele și instituțiile publice care au făcut deja reduceri de cheltuieli anul trecut. Acestea vor pune în practică doar diferența rămasă până la 10 procente.

„Românii chiar vor să vadă că se taie de la vârf, chiar vor chestia asta. [...] Iar ascultându-l pe dl Marcel Ciolacu am senzația că, mai degrabă, în PSD este în ADN o anti-reformă structurală”, a mai spus senatorul USR Ștefan Pălărie.

Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență în ședința de Guvern de săptămâna aceasta.

