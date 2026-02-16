Sorin Grindeanu acuză USR că vrea să taie salariile "la toată lumea", inclusiv la "milițieni". Replica USR

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, înainte de şedinţa coaliţiei, că dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, ei nu sunt de acord şi le urează succes.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit luni într-o nouă şedinţă, în care ar urma să stabilească forma finală a proiectului privind reforma administraţiei publice şi a pachetului referitor la relansarea economică, atât în privinţa conţinutului, cât şi a modalităţii de adoptare. Pe agenda discuţiilor se află şi liniile directoare ale legii bugetului de stat.

USR: Prefăcătoria asta nu ajută pe nimeni

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, despre condiţionările puse de PSD pentru adoptarea pachetului de reformă a administraţiei, că Partidul Social Democrat are în ADN o antireformă structurală, iar această guvernare riscă să fie lovită de o totală lipsă de credibilitate. El a atenţionat că, dacă abia în luna aprilie vom avea buget de stat, mai multe primării vor sucomba, pentru că nu vor mai putea să-şi plătească şi să-şi ducă la bun sfârşit serviciile publice.

"Aş vrea să dau o replică la ultimele declaraţii ale colegilor de la PSD şi mai ales la declaraţiile domnului Marcel Ciolacu, trimis acasă de către votul românilor, în anul 2024. Nu ne mai putem preface, stimaţi colegi. Prefăcătoria asta nu ajută pe nimeni şi, când spun asta, mă refer la pachetul de tăieri ale cheltuielilor din administraţia publică locală", a declarat liderul senatorilor USR.

Ştefan Pălărie a precizat, într-o conferinţă de presă, că, iniţial, PSD a spus că doreşte să taie, dar doar funcţii din organigramă neocupate. "Când toată lumea şi-a dat seama că asta nu va avea niciun dram de impact financiar, niciun leu economisit, atunci am început să mergem la zona de tăiere reală. Apoi, colegii de la PSD au condiţionat tăierea, atenţie, nu de tăierea numărului de posturi, ci de libertatea ca fiecare primărie să fie liberă să aleagă cum taie. Am agreat şi chestiunea asta. Apoi, PSD-ul a condiţionat tăierile de tăierile din administraţia centrală. Apoi, PSD-ul a condiţionat tăierile de un pachet de relansare economică, pe care l-am ridiculizat şi noi; dacă lucrurile mergeau bine, de ce mai era nevoie de el? Am fost de acord şi cu chestia asta. Astăzi vedem PSD-ul condiţionând aceste tăieri din administraţia publică locală de îngheţarea unor structuri de personal, lucru cu care parţial suntem de acord, în instituţiile în care s-a făcut deja reformă, dar vedem sănătatea, educaţia şi, spre stupefacţia noastră, agricultura, puse în rând cu celelalte instituţii de unde să nu se mai taie", a menţionat Pălărie.

"Oameni buni, voi aţi spus că vreţi tăieri din administraţia publică locală, condiţionate de cele centrale. Niciodată nu a fost până acum vreo discuţie că la agricultură trebuie să rămână la fel de multe deconcentrate în fiecare judeţ şi la fel de multe rude în fiecare instituţie. Nu a existat conversaţia asta. Astăzi vedem o nouă condiţionare. Chestiune care decredibilizează, în opinia mea, orice om serios", a adăugat senatorul USR.

Potrivit lui Ştefan Pălărie, "românii chiar vor să vadă că se taie de la vârf". "Românii, astăzi, poate că vă sună populist, dar o mare parte dintre români cumpără mai puţină mâncare din cauza inflaţiei şi a creşterii preţurilor. O spun apăsat. Vor să vadă efortul acela şi la nivelul administraţiei de stat, fie că vorbim despre cea locală, fie că vorbim despre cea centrală. Iar ascultându-l pe domnul Marcel Ciolacu, am senzaţia că mai degrabă în Partidul Social Democrat este în ADN o antireformă structurală", a apreciat Pălărie.

Întrebat ce se întâmplă dacă miniştrii PSD nu avizează proiectul de Ordonanţă de urgenţă, Ştefan Pălărie a precizat că este o chestiune pe care premierul va trebui să o decidă. "Această guvernare riscă să fie lovită de o totală lipsă de credibilitate. Din păcate, spun asta apăsat, din cauza colegilor de la PSD, care îşi asumă aceste condiţionări la infinit, fără acest pachet de reformă", a arătat senatorul USR.

"Deja mi se pare că luna februarie este un termen aproape imposibil. Martie devine ambiţios, cu aceste tergiversări. Dacă abia în luna aprilie vom avea buget de stat şi, în consecinţă, bugetele primăriilor vor fi votate mai târziu, sunt convins că mai multe primării vor sucomba. Efectiv, nu vor mai putea să-şi plătească şi să-şi ducă la bun sfârşit serviciile publice, cu această cotă plafonată de cheltuieli din anul 2025. În consecinţă, aş indica faptul că, dacă primarii vor să facă în continuare proteste, poate ar fi bine să meargă în faţa sediului PSD şi să spună acolo: deblocaţi tăierile ca să putem avea buget, să putem plăti cheltuielile şi salariaţii", a subliniat Ştefan Pălărie.

