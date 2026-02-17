Amenințări cu bombă "lansate de ucraineni" și Zelenski "cerșetor". Cum vrea Viktor Orban să rămână la putere
Autoritățile ungare susțin că cel puţin 12 școli și instituții publice au primit recent amenințări cu bombă redactate în ucraineană. Acuzaţiile vin cu două luni înaintea alegerilor care l-ar putea înlătura pe premierul pro-rus Viktor Orban, relatează Financial Times. Bombele nu au existat, iar unii directori de școli au spus că mesajele erau, de fapt, scrise în maghiară. Experții în securitate cred că ar putea fi vorba despre o "operațiune sub steag fals" pentru a da vina pe Ucraina şi a crea tensiuni pentru a influența alegerile.
Guvernul lui Viktor Orban își intensifică retorica anti-Ucraina înaintea alegerilor de pe 12 aprilie. Cu două luni înainte de scrutin, partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, fost membru Fidesz devenit critic al lui Orban, este pe primul loc în sondaje, cu un avans de aproximativ 10%, relatează Financial Times.
Experţi: Ar putea fi vorba despre o "operațiune sub steag fals"
În acest context, în Ungaria au apărut recent mai multe presupuse amenințări cu bombă trimise către școli și instituții publice. Autoritățile susţin că mesajele erau scrise în ucraineană iar presa apropiată de premierul Viktor Orban a sugerat că în spatele lor ar putea fi Ucraina: "Dacă nu vreți să muriți, plecați acum. Bombele sunt în containere speciale, câinii de căutare nu le pot detecta, este inutil să le căutați", suna un mesaj.
Bombele nu au existat, iar doi directori de școli au declarat pentru FT că mesajele erau redactate în maghiară, nu în ucraineană. Nu sunt dovezi clare care să lege ameninţările de Ucraina iar experții în securitate cred că ar putea fi vorba despre o "operațiune sub steag fals" - adică cineva ar fi încercat să dea vina pe Ucraina pentru a crea tensiuni și pentru a influența alegerile.
De ce îl vrea Kremlinul în continuare pe Orban la putere
Campania electorală a lui Viktor Orban este centrată pe diabolizarea Bruxelles-ului și a Ucrainei, aminteşte FT. Guvernul de la Budapesta propagă idei asemănătoare cu mesajele promovate de Kremlin: banii trimişi de UE Ucrainei prelungesc războiul, sprijinirea Kievului îi costă miliarde pe unguri și aprovizionarea energetică a continentului este în pericol.
Premierul Orban s-a plasat în mod constant de partea Rusiei, a evitat să impună sancțiuni Moscovei și a cumpărat în continuare petrol și gaze rusești ieftine, în ciuda războiului. S-a opus ajutorului militar pentru Ucraina și aderării Kievului la UE. "Ucraina ne încalcă interesele fundamentale cerând în mod constant ca Bruxelles-ul să deconecteze Ungaria de la energia rusească ieftină. Cine face acest lucru nu este un adversar al Ungariei, ci dușmanul ei", a declarat Orban la începutul acestei luni.
Sprijinul Moscovei pentru Orban este "foarte vizibil" și se încadrează într-un tipar de dezinformare și operațiuni sub steag fals folosite de Kremlin pentru a influența alegerile din Europa Centrală și de Est, a declarat analistul Andras Racz, de la Consiliul German pentru Relații Externe. "Guvernul maghiar este cel mai valoros activ pe care rușii l-au avut vreodată în interiorul UE", a spus Racz, explicând de ce Moscova îşi doreşte să îl mențină pe Orban la putere.
Racz a amintit şi de alte povești false publicate de presa ungară, cum ar fi articolul potrivit căruia rivalul lui Orban, Magyar, ar fi socos ilegal 16,7 milioane de dolari în numerar din Ucraina la Londra sau că Ucraina i-ar fi amenințat pe etnicii maghiari din sud-vestul ţării să nu voteze cu Orban.
Orban a împânzit Ungaria cu mesaje anti-Ucraina
Ţara a fost împânzită de panouri publicitare finanțate de guvern. Unele conţin imagini generate de inteligență artificială în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski apare cu palma întinsă, ca și cum ar cerşi bani, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Mesajul nostru pentru Bruxelles: Nu vom plăti!", scrie pe imagine. "Ei cresc taxele și cheltuiesc banii pe toalete de aur ucrainene", este mesajul de pe un alt panou.
Serviciul rus de informații externe (SVR), adică spionajul rusesc, a acuzat anul trecut că von der Leyen complotează pentru "a schimba regimul de la Budapesta" în coordonare cu Tisza și guvernul ucrainean. Presa apropiată de Orban a relatat acuzația fără a o pune la îndoială. A fost "un exemplu foarte direct de infiltrare rusă", a comentat Ferenc Katrein, fost director în agenția ungară de contrainformații.
Comisia Europeană şi-a temperat criticile la adresa lui Orban, încercând să evite acuzațiile de ingerință și să nu alimenteze discursul anti-UE promovat de acesta. Experții în informații avertizează că ameninţările trimise școlilor sunt cel mai probabil doar începutul unor interferențe mai agresive în campanie și că, pe măsură ce se apropie alegerile, operațiunile sub steag fals ar putea să se intensifice pentru a prezenta opoziția drept o amenințare la adresa țării.
Presa pro-Orban a speculat pe marginea amenințărilor, susținând că mesajele ar fi fost scrise de agenți ucraineni. "Amenințare în ucraineană cu bombă, în școli din Ungaria, au vrut să detoneze TNT", este titlul dat de un alt cotidian pro-Orban, Magyar Nemzet. Directoarea uneia dintre școli a declarat pentru FT că ameninţarea primită era mai scurtă și redactată într-o maghiară stâlcită "sau făcută să arate astfel", diferită de versiunea în ucraineană distribuită de siteul pro-guvern index.hu.
Oraşul Debrecen, din estul țării, unde au fost primite presupusele amenințări în ucraineană, este în mod tradițional un bastion Fidesz. Dar electoratul de aici a devenit tot mai nemulţumit de partidul de guvernământ, în special din cauza investițiilor chineze în industria bateriilor, care au stârnit temeri privind siguranța mediului, scrie FT.
La liceul Doczy, care a primit una dintre ameninţări, au fost efectuate verificări, dar nu a avut loc nicio evacuare în masă. "Ne-am reluat cursurile în 90 de minute. Nimeni nu s-a speriat, poate doar secretara școlii, care a deschis prima e-mailul", a povestit directoarea.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰