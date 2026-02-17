Amenințări cu bombă "lansate de ucraineni" și Zelenski "cerșetor". Cum vrea Viktor Orban să rămână la putere

Panouri electorale anti-Ucraina în Ungaria Profimedia

Orban a împânzit Ungaria cu mesaje anti-Ucraina

Ţara a fost împânzită de panouri publicitare finanțate de guvern. Unele conţin imagini generate de inteligență artificială în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski apare cu palma întinsă, ca și cum ar cerşi bani, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Mesajul nostru pentru Bruxelles: Nu vom plăti!", scrie pe imagine. "Ei cresc taxele și cheltuiesc banii pe toalete de aur ucrainene", este mesajul de pe un alt panou.

Serviciul rus de informații externe (SVR), adică spionajul rusesc, a acuzat anul trecut că von der Leyen complotează pentru "a schimba regimul de la Budapesta" în coordonare cu Tisza și guvernul ucrainean. Presa apropiată de Orban a relatat acuzația fără a o pune la îndoială. A fost "un exemplu foarte direct de infiltrare rusă", a comentat Ferenc Katrein, fost director în agenția ungară de contrainformații.

Comisia Europeană şi-a temperat criticile la adresa lui Orban, încercând să evite acuzațiile de ingerință și să nu alimenteze discursul anti-UE promovat de acesta. Experții în informații avertizează că ameninţările trimise școlilor sunt cel mai probabil doar începutul unor interferențe mai agresive în campanie și că, pe măsură ce se apropie alegerile, operațiunile sub steag fals ar putea să se intensifice pentru a prezenta opoziția drept o amenințare la adresa țării.

Presa pro-Orban a speculat pe marginea amenințărilor, susținând că mesajele ar fi fost scrise de agenți ucraineni. "Amenințare în ucraineană cu bombă, în școli din Ungaria, au vrut să detoneze TNT", este titlul dat de un alt cotidian pro-Orban, Magyar Nemzet. Directoarea uneia dintre școli a declarat pentru FT că ameninţarea primită era mai scurtă și redactată într-o maghiară stâlcită "sau făcută să arate astfel", diferită de versiunea în ucraineană distribuită de siteul pro-guvern index.hu.

Oraşul Debrecen, din estul țării, unde au fost primite presupusele amenințări în ucraineană, este în mod tradițional un bastion Fidesz. Dar electoratul de aici a devenit tot mai nemulţumit de partidul de guvernământ, în special din cauza investițiilor chineze în industria bateriilor, care au stârnit temeri privind siguranța mediului, scrie FT.

La liceul Doczy, care a primit una dintre ameninţări, au fost efectuate verificări, dar nu a avut loc nicio evacuare în masă. "Ne-am reluat cursurile în 90 de minute. Nimeni nu s-a speriat, poate doar secretara școlii, care a deschis prima e-mailul", a povestit directoarea.

