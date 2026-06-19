Dominic Fritz, după decizia că s-a aflat în conflict de interese: USR tot nu va vota Guvernul Veştea

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis din nou azi că parlamentarii partidului nu vor vota pentru Guvernul Veștea. Anunțul a fost făcut după ce, aseară, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese, într-un caz din 2020 sesizat de ANI. El nu va mai putea candida pentru funcția de primar al Timișoarei după ce termină actualul mandat, iar până atunci, ca sancțiune administrativă, salariul său va fi diminuat.

"Bună dimineaţa! USR tot nu va vota Guvernul Veştea", a scris Dominic Fritz azi pe Facebook după ce, a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Sancţiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală şi nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timişoarei, a transmis USR.

Dominic Fritz contestă decizia la CEDO

Liderul USR a anunţat că va contesta decizia Instanţei supreme la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) şi că va duce la capăt mandatul de primar. De asemenea, a transmis că va cere un vot de încredere în Biroul Naţional, Comitetul Politic şi în Congresul Partidului.

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"Fapta imputată mie este că am pus, în a doua zi în scaunul de primar, o semnătură pe dublura referatului semnat de predecesorul meu. Cu această semnătură, deşi complet inutilă şi fără vreo valoare juridică, ANI zice că am adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ, un coleg din USR care împrumutase campania noastră cu 25.000 lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă. ANI nu vede apartamentele, ceasurile, maşinile şi averile celor care au prădat acest stat. Pe acelea nu le caută", a transmis Dominic Fritz aseară.

În timpul zilei de ieri, liderul USR a scris ironic pe Facebook: "Ce zi de coincidențe", făcând aluzie că atât decizia în cazul său, cât și audierea la DNA a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, vin fix în plină criză politică contracronometru de formare a unui nou guvern și în toiul unei lupte la vârful Partidului Liberal. Atât Fritz cât și Ciucu sunt aliați politici ai premierului interimar Ilie Bolojan. Tot ieri, Fritz a postat pe Facebook o poză alături de colegii săi de partid, pentru a transmite mesajul de unitate al USR.

Reacții de susținere din USR

După decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, joi seara, mai mulţi lideri USR şi-au anunţat susţinerea pentru Dominic Fritz. Astfel, ministrul Apărării, Radu Miruţă a transmis că "oamenii verticali rămân în picioare şi luptă pentru principiile în care cred", chiar şi atunci când le este greu.

"Cred în buna-credinţă a lui Dominic fără nicio ezitare. Este unul dintre puţinii oameni din politica românească care au demonstrat că administraţia poate fi făcută cu onestitate, competenţă şi curaj. Tocmai de aceea am convingerea că va merge până la capăt pentru a-şi demonstra nevinovăţia", a scris el, pe Facebook.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat încrezătoare că Dominic Fritz va avea câştig de cauză la CEDO. "Trăim vremuri bizare cu unii reprezentanţi din justiţie care fac liste negre cu oameni politici, jurnalişti şi activişti. Cu unii reprezentanţi din justiţie care aplică termene fulger pentru tabăra potrivită dintr-un partid, spre deosebire de termenele medii de săptămâni sau luni de zile pe care le primesc românii în procesele lor. Cu dosare apărute exact la momentul politic potrivit pentru unii. Cu decizii, cel puţin de neînţeles, date împotriva unor oameni politici puşi pe liste negre. Ei bine... în aceste vremuri e mai important ca oricând să continuăm să punem reflectorul pe abuzuri", a precizat ea.

De asemenea, deputatul Cătălin Drulă, fost preşedinte USR, a transmis că este alături de Dominic Fritz, adăugând că decizia în dosarul intentat de ANI este "o ruşine". El a mai precizat că liderul USR are susţinerea colegilor de partid.

"Dominic nu a făcut absolut nimic rău, este nevinovat. Un om curajos şi cinstit este hărţuit de un sistem abject. Dominic nu pleacă nicăieri - Dominic rămâne preşedintele USR şi are toată susţinerea mea şi a colegilor mei din USR. Îmi umple inima să stăm drepţi în faţa nedreptăţii. Nu te ridică nimic mai mult ca om decât să faci asta, aşa-mi învăţ şi copiii. Statul nostru a fost capturat de mafii, suntem într-un regim hibrid, dominat de un sistem represiv care acceptă numai politicieni obedienţi, şantajabili, 'cu frică de dosare'", a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Prefectul de Timiș, despre cazul lui Fritz: Nu pot să mă exprim până nu văd hotărârea ICCJ şi motivarea

Noul prefect al judeţului Timiş, Paul Finta (USR), a declarat azi că nu se poate exprima în legătura cu decizia în cazul primarului din Timişoara, Dominic Fritz, până nu vede hotărârea Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie şi motivarea care a dus la respectiva sentinţă. Potrivit procedurii, prefectul este cel care trebuie să semneze actul de încetare a activităţii unui primar în funcţie.

"Nu pot să mă exprim acum pe această speţă până nu văd hotărârea Înaltei Curţi şi motivarea. Pot să vă asigur este că, în ceea ce mă priveşte, voi aplica legea, aşa cum legea prevede, voi lua măsurile legale care se impun, la momentul la care o să am toate informaţiile, respectiv hotărârea judecătorească cu motivarea, în momentul în care vine raportul ANI pe acest subiect. (...). Mi-ar tremura mâna dacă nu aş şti să scriu, dar având în vedere că ştiu să scriu, vom aplica legea", a spus Paul Finta, într-o declaraţie de presă.

PSD: Dominic Fritz trebuie să plece

Pe de altă parte, PSD solicită conducerii USR să-l suspende pe Fritz din toate funcţiile din partid şi să-i retragă sprijinul politic "Dincolo de implicaţiile legale care decurg din decizia ICCJ, USR are obligaţia morală şi politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverşunare din partea membrilor altor partide, aflaţi într-o situaţie similară cu cea a primarul Dominic Fritz. Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcţia de primar şi preşedinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetăţenilor", au transmis social-democraţi azi.

"Potrivit propriilor standarde de integritate afişate în campaniile electorale, USR trebuie să se abţină să comenteze deciziile magistraţilor. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent şi decizia magistraţilor împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiţiei. Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiş să nu abuzeze de funcţia sa pentru a-l menţine ilegal pe Dominic Fritz în funcţia de primar al municipiului Timişoara. Jurisprudenţa CCR şi a ICCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive şi irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligaţia legală să emită ordinul de eliberare din funcţie. Dominic Fritz trebuie să plece!", a mai transmis PSD.