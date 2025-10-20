Antena Meniu Search
Dominic Fritz, după decizia CCR: "Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii"

După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 16:11
Dominic Fritz, după decizia CCR: "Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii" Dominic Fritz, după decizia CCR: "Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii" - Profimedia

În răspuns la această decizie, preşedintele USR, Dominic Fritz, a publicat, pe Facebook, un mesaj în care arată că trebuie aşteptată motivarea deciziei, dar că USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei dacă se dovedeşte că "nu este constituțional să desființăm pensiile speciale".

