Dominic Fritz, după decizia CCR: "Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii"
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
Dominic Fritz, după decizia CCR: "Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii"
În răspuns la această decizie, preşedintele USR, Dominic Fritz, a publicat, pe Facebook, un mesaj în care arată că trebuie aşteptată motivarea deciziei, dar că USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei dacă se dovedeşte că "nu este constituțional să desființăm pensiile speciale".
