Tensiunile din Coaliţie nu dispar nici înainte de Crăciun. Ilie Bolojan vrea reguli noi şi sancţiuni dacă social-democraţii vor mai vota motiuni depuse de AUR. "Nu ştiu ce are în cap. PSD nu se încurcă într-o hârtie" - a fost replica lui Sorin Grindeanu.

Şeful PSD ar vrea ca miniştrii să poată fi schimbaţi fără acordul partidului din care fac parte. Asta în timp ce Nicuşor Dan spune că, în ciuda acestor scandaluri, nu există alternativă pentru guvernare.

Surse Observator spun că Ilie Bolojan ar vrea să renegocieze protocolul Coalitiei şi să introducă sancţiuni pentru partidele care încalcă acordul politic, după ce PSD a votat moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului USR Diana Buzoianu.

În acest context, premierul a avertizat că tensiunile dintre partide ar putea duce la căderea Guvernului.

De cealaltă parte, Dominic Fritz spune că USR nu va vota moţiunile depuse de AUR împotriva ministrilor Cătălin Predoiu si Radu Marinescu.

USR a validat azi nominalizarea lui Radu Miruţă în functia de ministru al Apărării. În locul lui, la ministerul Economiei, va fi instalat senatorul Irineu Darău.

