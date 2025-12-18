Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul va vota mâine propunerea pentru noul ministru al Apărării Naționale, poziție rămasă vacantă după demisia lui Ionuț Moșteanu la sfârșitul lunii noiembrie. Astăzi este aşteptat să fie făcut public numele noului ministru, despre care Fritz spune că este un politician care cunoaște bine programul SAFE și care are, cităm, "greutate politică".

Liderul USR comentat şi scandalul din justiţie - spune că a fost generat de partenerii de guvernare ai partidului pe care îl conduce, PSD şi PNL, şi le cere să-şi asume responsabilitatea pentru felul în care arată sistemul judiciar.

"Domnul Bolojan trebuie să răspundă la întrebarea dacă domnul Predoiu, care este unul dintre autorii legilor justiţiei, încă are credibilitatea şi legitimitatea să fie în acest guvern. PSD şi actualul ministru trebuie să răspundă pentru ce face actualul ministru pentru a rezolva această criză. Nimeni nu zice că tot sistemul de justiție este corupt, dar în urma acestor legi votate de politicieni s-au creat niște dezechilibre extrem de mari, s-a creat un sistem care favorizează corupția și marii corupți. Și nici fostul premier al OUG 13 nu poate să se ascundă de această responsabilitate", a afirmat Dominic Fritz.

