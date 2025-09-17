Încă o amânare care ne costă. Coaliţia de guvernare a lăsat pe săptămâna viitoare decizia despre reforma administraţiei locale pe care trebuia să o tranşeze astăzi. PSD şi UDMR nu vor să fie concediaţi 13 mii de angajaţi de la primării şi consilii judeţene. În exclusivitate pentru Observator, consilierul guvernatorului BNR a avertizat că este nevoie de schimbări în administraţia locală dacă vrem să meargă bine economia.

Când PSD şi UDMR au refuzat din nou să accepte propunerea lui de reducere a posturilor ocupate. A urmat, apoi, încă o şedinţă la PNL, de la care Ilie Bolojan a plecat furios.

"Surse politice spun că PSD a propus în Coaliţie introducerea unui plafon pentru cheltuielile cu salariile din administraţia locală. Asta pentru a evita concedierile din primării şi consilii judeţene.

Premierul Ilie Bolojan a respins aceasta variantă şi a insistat pentru desfiinţarea a 10% din posturile ocupate", a transmis Marius Gîrlaşu, reporter Observator.

"Orice stopare a acestui proces, orice reversibilitate nu va face decât să pună România în pericol! Siguranţa naţională ţine şi de faptul că trebuie ţinut sub control imensul deficit bugetar", a menţionat Ciprian Ciucu, lider PNL.

Într-unul dintre rarele interviuri acordate, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale, Eugen Rădulescu, a spus, pentru Observator, că România are o singură opţiune.

"Dacă vrem ca ţara asta să meargă bine, asta trebuie să facem: trebuie să reducem nu mult, nu dintr-o dată din administraţia publică. Să lăsăm mai mult spaţiu pentru creşterea sectorului privat. În următorii ani va trebui să trecem la o reformă administrativă serioasă", a declarat Eugen Rădulescu, consilier al Guvernatorului BNR.

"Care reformă? Se face reformă? e inadmisibil să rămâi cu aproape 3.300 de localităţi din care 2.300-2.400 nu au veniturile nici măcar pentru a-şi asigura cheltuielile de funcţionare. Polonia a făcut reforma administrativă şi a rămas la 16 voievodate", a spus Ludovic Orban, fost premier.

Observator a arătat luni, în al doilea episod din campania "Cât costă să fii român!", cum plăteşte România an de an sute de milioane de lei pentru salariile a zeci de mii de aleşi locali care adună doar ani de mandat, nu şi realizări pentru comunităţile locale. Primarul din Necşeşti, Teleorman, promite de şapte ani canalizare pentru cei 1.000 de locuitori din comună şi încasează 1.200 de lei spor pentru proiecte europene.

Dacă vor fi concediaţi 13.000 de funcţionari din primării, statul va economisi aproape un miliard şi jumătate de lei anual.

