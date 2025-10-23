"Oamenii rămân proprietari". Bujduveanu vrea ca Primăria să reconstruiască blocul distrus din Rahova

La aproape o săptămână de la evenimentul care le-a dărâmat viețile, nu doar casele, supraviețuitorii exploziei din Rahova au primit puţine lămuriri din partea autorităților. Și promisiunea că vor deveni iar proprietari, din partea primarului interimar Stelian Bujduveanu. Asta nu se va întâmpla însă prea curând, pentru că blocul nu va fi reconstruit mai devreme de doi ani. "Sunt deja 12 familii care s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, din cele 54. Avem peste 148 de camere de hotel în care locuiesc oameni de la toate scările de bloc. Hotărârea de Guvern va cuprinde posibilitatea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul", a declarat Bujduveanu.

Întrebat ce statut vor avea actualii proprietari după ce va fi construit noul bloc, Bujduveanu a spus că "vor fi proprietari", dar a completat că blocul nu poate fi construit "mai devreme de doi ani". Întrebat când ar putea fi reluate utilitățile complete în zonă, el a explicat că Distrigaz și Prefectura au hotărât să repornească gazul în anumite imobile din zona respectivă.

Bujduveanu promite: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor

Bujduveanu a declarat că, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei, afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi. "Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor", a subliniat Bujduveanu. Precizarea vine după ce un anunţ al Ministerului Dezvoltării, conform căruia oamenii ar fi urmat să fie chiriaşi în blocul reconstruit, a provocat nemulţumirea locatarilor.

Articolul continuă după reclamă

"Discuţia pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării şi cu prim-ministrul este ca în HG-ul pe care urmează să îl adopte Guvernul să existe posibilitatea ca primăriile, în acest caz Primăria Capitalei, să poată hotărî dacă doreşte să reconstruiască imobile în situaţii de avarie", a declarat primarul general interimar. El a explicat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar nu avem procedură pentru a interveni în situaţii excepţionale.

Bujduveanu a afirmat că, după ce e adoptată HG, va exista un Plan Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă. "Prin Planul Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor", a subliniat Bujduveanu. Conform edilului, familiile afectate de tragedia din Rahova sunt protejate prin cazarea temporară la hotel şi relocarea acestora în locuinţe pe perioadă medie şi lungă, a arătat Bujduveanu. "Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung şi vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile", a mai spus el.

Ministerul Dezvoltării: Blocul din Rahova, reconstruit de stat. Locuinţele noi se vor atribui cu chirie foştilor proprietari

Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de act normativ prin care, după reconstruirea blocului afectat de explozie, noile apartamente ar urma să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă locatarii o solicită, lucru care i-a revoltat pe locatarii blocului. "Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate", a subliniat Cseke Atilla.

"Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală, să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci, în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurilor legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale", a declarat, miercuri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în acest cadru legal sunt două variante posibile: una în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanţarea pentru reconstrucţia, în aceeaşi configuraţie, a blocului, a tuturor apartamentelor şi în care se prevede obligaţia statului (n. r. care devine astfel proprietar) de a da în chirie, până la sfârşitul vieţii locatarilor, acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând şi introducerea răspunderii celui vinovat de prejudiciul material cauzat şi recuperarea acestuia. "Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează", a subliniat ministrul.

Cseke Attila a spus că, deocamdată, nu există cadru legal prin care oamenii, revoltaţi că vor ajunge chiriaşi la stat, să poată redeveni proprietari pe locuinţele dintr-o clădire aflată în proprietatea statului, dar a adăugat că va trebui "lucrat pe partea juridică" în acest sens.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰