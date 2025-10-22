După ce s-au văzut ignorați de autorități și au ajuns victime nevinovate ale nepăsării statului, deși au făcut tot ce ținea de ei să evite o tragedie, supraviețuitorii dezastrului din Rahova au mai primit o lovitură, și pare a fi picătura care a umplut paharul: au uitat de disperare și au ajuns la revoltă. Au aflat că soluția la care se gândește Ministerul Dezvoltării e să reconstruiască blocul, iar ei să se întoarcă chiriași. Sigur, statul nu a mai fost pus până acum într-o astfel de situație, și nici nu există un cadru legal pentru așa o investiție. Cert este că după 5 zile de cercetări, poliţiştii şi criminaliştii confirmă că acumularea de gaze care a dus la explozia din Rahova a pornit de la fisurarea unei conducte, în subteran.

"Nu se există treaba asta. Ministrul care a spus treaba asta să-și dea demisia, e un porc, își bate joc de popor. Am ajuns în anii colectivizării, ne ia ce e al nostru și le bagă la colectiv", spune un locatar nervos. Este reacţia de revoltă şi neputinţă a unor oameni pe care explozia i-a lăsat fără casă, iar "rezolvarea" situaţiei ar fi să devină chiriaşi. Stăteau perete în perete cu apartamentul unde a avut loc deflagraţia, iar conform proiectului ministrului Dezvoltării, apartamentele din clădirea ce urmează să fie reconstruită ar deveni proprietatea statului.

Clarificată trebuie şi sursa scurgerilor de gaze

Corect sau nu, scenariul ridică mai multe semne de întrebare. "Avem rapoarte tehnice care ne spun că mai mult ca sigur acest bloc va trebui demolat. Avem o altă speță juridică decât un bloc care trebuie consolidat. Ceea ce am propus noi, este în primul rând crearea unui cadru legal pentru a putea finanța statul român reconstrucția acestui bloc", a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. "Am cerut ca în situaţii de calamitate, primăriile să poate şi ele să finanţeze, chiar să avem posibilitatea să primim donaţii pe care să le folosim la reconstruirea imobilului. Problema juridică pe care o întâmpinăm în acest moment este că dacă statul român sau primăria pune bani într-un imobil privat, cine rămâne titularul dreptului de proprietate la final? Acest lucru îl vom clarifica", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Clarificată trebuie şi sursa scurgerilor de gaze. Deocamdată, poliţiştii au confirmat informaţia obţinută exclusiv de Observator conform căreia ţeava de gaze din afara blocului era fisurată. Fisură care ar fi fost provocată de un scurtcircuit la cablul electric care trecea prin acelaşi tunel subteran cu principala conductă de gaz. Acumularea din subteran s-ar fi propagat apoi prin coloana verticală a blocului până la etajul cinci, unde a ieşit în apartamente prin grilajul de ventilație. "A fost o cercetare extraordinar de dificilă. La nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din acelea cu drone și roboți", a declarat Alexandru Poroșanu, directorul adjunct al Institutului Național de Criminalistică.

"Nu avem indicii că ar fi fost folosite alte substanțe explozive. Noi acum am găsit locul pe unde au ieșit gazele. Cum au ajuns ele sus, asta facem acum", a declarat Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției de Investigații Criminale IGPR. Legea permite amplasarea conductelor de gaze lângă instalaţii electrice, însă doar în anumite condiţii şi respectând reguli clare. Dacă se intersectează cu alte ţevi, ele trebuie amplasate la cel puțin 50 de centimetri deasupra lor şi protejate cu un tub metalic pe o distanţă de 10 metri.

